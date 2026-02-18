「羨慕醫師工作」…賴總統伸援手救人次數政壇無敵 現場救人紀錄曝光

賴清德總統今天到台南武廟參香，主委林培火身體不適突然嘔吐，噴濺到賴清德身上，把現場所有人嚇了一跳；接著賴清德到屏東發紅包，一名老婆婆突然昏倒，賴總統急忙上前探視救護。就在上月24日，賴總統出席「健康台灣深耕論壇」活動時，對台下的醫護人員表示，自己雖然當了總統，「還是很羨慕你們的工作」，果然一語成讖。

賴總統由醫轉政多年，但他出席的公開場合，突然有人急病發作的例子，也是其他政治人物所遠不能及。有跡可循的例子，至少已經11度，甚至在飛機上與海外邦交國都曾經發生。

賴清德以國大代表身分初入政壇，當時曾協助一名路倒的騎士。擔任市長之後，2012年一次在麻豆跑行程路上目睹車禍，他立即報案，並幫忙移車救人。2013年，他搭高鐵北上出席行政院會，車上有旅客身體不適，車長廣播醫生幫助，賴清德立即前往協助檢視狀況。

2015年，賴清德在學甲視察治水工程時，新頭港社區理事長吳政良突然臉色發白、直冒冷汗、體力不支。賴清德立即上前，判斷對方血糖過低，立刻讓吳政良吃下蛋糕，並指揮送醫。

2016年，賴清德訪美期間，在飛機上遇到外籍旅客身體不適，他也在空服員廣播下前往協助。同年台南孔廟祭孔大典上，王姓禮生突然暈倒休克，賴清德也立即出手救人。此外，賴清德也曾透露，過去在某政壇人士父親的告別式上，突然有人倒地，他也上前施救。

2022年，擔任副總統的賴清德，陪同民進黨新北市長參選人林佳龍前往深丘福德宮上香，賴清德致詞到一半，救護車突然抵達現場。賴清德事後解釋，對方沒吃早餐，血糖、血壓不足，可能受不了人群悶熱，隨扈發現後有給對方吃糖，醫護也施打點滴。

同年，賴清德出訪宏都拉斯，參加總統卡斯楚的就職典禮，過程中有人昏倒，賴清德當時也想上前查看狀況，但遭到維安擋下。

2025年時，民進黨立委邱議瑩陪同獅子會成員參觀總統府，一位「獅姊」在賴清德面前昏倒，賴清德立刻趨前蹲在地上為她進行簡單診斷。