賴總統也愛紅豆餅？與潘孟安同車大啖 收穫農民感謝「守護產業」

馬英九前總統向來以愛吃甜食著稱，還曾張口大啃紅豆餅，夫人周美青在一旁皺眉，從此「紅豆餅達人」不脛而走。今年桃園市長張善政拍攝賀年影片，又把馬英九拉來作陪，邀他一起吃紅豆餅。不過喜歡紅豆餅不是藍營專利，賴清德總統也上演「紅豆餅秀」：他今天到屏東巡視時，有紅豆產區萬丹的民眾致贈紅豆餅。賴清德與曾任屏東縣長的總統府秘書長潘孟安，兩人當場在車上來了一場「紅豆餅大賽」當午餐。

賴清德今天到屏東精明寶宮參香祈福，並發送福袋給現場民眾，現場有萬丹鄉親送上紅豆餅給賴清德。賴清德當場表示，「紅豆餅我也非常喜歡吃，那我就不客氣了！」隨即與潘孟安兩人在車上大啖。

潘孟安表示，此次台美簽署對等貿易協定，許多農產品出口零關稅、豁免關稅；美國農產品進口方面，政府守住包括雞肉、紅豆等多項產品不降稅。今天農民向總統致贈紅豆餅，是感謝政府守住產業。其他不管是種鳳梨、芒果、芋頭、蝴蝶蘭的農民，很多人用了非常多農產品來感謝賴總統，守住台灣的農業，也提升未來農產品進軍美國的更大市場。