快訊

馬公市長還原現場 陳光復踩空試圖抓欄杆…反轉後仰頭著地

春節發生意外！大陸湖北鞭炮廠爆炸 已知12人死亡

央視春晚台味濃！侯佩岑、張鈞甯現身 言承旭「Made in China」遭酸土味重

聽新聞
0:00 / 0:00

賴總統也愛紅豆餅？與潘孟安同車大啖 收穫農民感謝「守護產業」

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
賴清德（左）與潘孟安在車上大啖屏東鄉親致贈的紅豆餅，頻頻說讚。圖／總統府秘書長辦公室提供
賴清德（左）與潘孟安在車上大啖屏東鄉親致贈的紅豆餅，頻頻說讚。圖／總統府秘書長辦公室提供

馬英九前總統向來以愛吃甜食著稱，還曾張口大啃紅豆餅，夫人周美青在一旁皺眉，從此「紅豆餅達人」不脛而走。今年桃園市長張善政拍攝賀年影片，又把馬英九拉來作陪，邀他一起吃紅豆餅。不過喜歡紅豆餅不是藍營專利，賴清德總統也上演「紅豆餅秀」：他今天到屏東巡視時，有紅豆產區萬丹的民眾致贈紅豆餅。賴清德與曾任屏東縣長的總統府秘書長潘孟安，兩人當場在車上來了一場「紅豆餅大賽」當午餐。

賴清德今天到屏東精明寶宮參香祈福，並發送福袋給現場民眾，現場有萬丹鄉親送上紅豆餅給賴清德。賴清德當場表示，「紅豆餅我也非常喜歡吃，那我就不客氣了！」隨即與潘孟安兩人在車上大啖。

潘孟安表示，此次台美簽署對等貿易協定，許多農產品出口零關稅、豁免關稅；美國農產品進口方面，政府守住包括雞肉、紅豆等多項產品不降稅。今天農民向總統致贈紅豆餅，是感謝政府守住產業。其他不管是種鳳梨、芒果、芋頭、蝴蝶蘭的農民，很多人用了非常多農產品來感謝賴總統，守住台灣的農業，也提升未來農產品進軍美國的更大市場。

紅豆餅 賴清德 農產品 潘孟安 馬英九

延伸閱讀

武廟主委嘔吐噴濺…外界憂賴總統恐染諾羅 疾管署揪「這點」：風險低

影／賴清德總統點名高雄市長陳其邁 不可能輕鬆太久、要有心理準備

屏東發福袋 賴總統見老婦疑中暑熱暈 化身賴醫師即刻關懷

賴總統初三要來鹿港天后宮發福袋 連3年造訪原因曝光

相關新聞

「羨慕醫師工作」…賴總統伸援手救人次數政壇無敵 現場救人紀錄曝光

賴清德總統今天到台南武廟參香，主委林培火身體不適突然嘔吐，噴濺到賴清德身上，把現場所有人嚇了一跳；接著賴清德到屏東發紅包...

影／蕭美琴初二桃園平鎮發福袋遇「偶發事件」 她一招化解超親民

副總統蕭美琴今天大年初二到抵達桃園平鎮褒忠祠（義民廟）祈福並發送福袋，上千位民眾無論是全家大小、左鄰右舍或是參香信眾，還...

影／賴清德總統點名高雄市長陳其邁 不可能輕鬆太久、要有心理準備

高雄市長陳其邁今陪同賴清德總統參香發紅包，賴總統不僅稱讚高雄在陳其邁治理下，是南北平衡的火車頭，還說「市長陳其邁不可能輕...

高市早苗連任日相 外交部發電致賀

日本於今天（2月18日）召開特別國會舉行首相選舉，自民黨總裁高市早苗獲推舉連任第105任首相，隨後將組成第二次高市內閣。...

年後賴總統與五院院長談合作 卓榮泰：盼行政和立法院啟動新合作模式

行政院長卓榮泰今天接連基隆天顯宮、新北汐止濟德宮、三重義天宮參拜祈福，肯定新北市長參選人蘇巧慧立委認真打拚爭取很多地方建...

賴總統雲林兩廟發紅包 強調關稅談判堅守護農

賴清德總統今天下午到雲林虎尾福安宮「糖廠媽」、斗六石榴班長和宮「斑鳩媽」參拜並發放福袋，賴總統來到農業縣，除力薦提名參選...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。