政院性平處籲家務分擔不分性別 建立更平等年節文化

中央社／ 台北18日電

今天是大年初二，行政院性別平等處表示，落實性別平等不只在於法規的制定與遵守，更在於翻轉生活細節，呼籲民眾共同打破「女兒初二才能回娘家」、或「媳婦應獨自承擔過年家務」的性別刻板印象。

行政院性平處表示，根據內部「114年性別平等觀念電話民意調查」，有84.9%的民眾不同意「太太應該比先生花更多時間在做家事」的說法，且較107年不同意比率增加12.4個百分點，可見過去將打理家務事認定為女性責任的傳統觀念已逐漸改變。

行政院性平處指出，然而在現代過年習俗中，仍然常見女性需承擔較重的家務勞動，或是在除夕、初一或初二回誰的家過年等議題上面臨壓力，期盼各界一起來建立更平等的年節文化。

行政院性平處提到，過往習俗認為出嫁女性初一回娘家會影響夫家運勢，但這已不符合現代性別平權價值，只要家人間溝通達成共識，無論是初幾回娘家或邀請雙方父母共同聚餐，只要心意相通就是最好的過年方式。

此外，傳統觀念常賦予女性「年節掌杓者」重責，但不論是平常或過年期間的備膳、打掃與採買，都應由家庭成員不分性別、大小共同分擔。

性別平等 行政院 回娘家 過年 習俗

