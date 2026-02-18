賴總統雲林兩廟發紅包 強調關稅談判堅守護農

快訊

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
賴清德總統合照時，不時與立委劉建國咬耳朵。記者蔡維斌／攝影
賴清德總統合照時，不時與立委劉建國咬耳朵。記者蔡維斌／攝影

賴清德總統今天下午到雲林虎尾福安宮「糖廠媽」、斗六石榴班長和宮「斑鳩媽」參拜並發放福袋，賴總統來到農業縣，除力薦提名參選雲林縣長的立委劉建國，並強調美國關稅談判堅守「護農」的決心，除了豬肉和花生，其他農產都守住了，比其他國家好很多，未來將成立三百億基金護農，確保農民和相關產業權益。

賴總統今天下午首站來到國內最小媽祖廟福安宮，並當場捐贈10萬元幫忙擴建，立委劉建國感謝總統大力支持，包括台大二期擴建及老人建康暨福利中心，以及未來的農業檢測中心、職安中心都設在虎尾，造福雲林，尤其對美關稅談判期間日以繼夜鎮守，使談判大成功，是台灣之福。

賴總統則當場大力推薦劉建國，是最會爭取建設同時對雲林有全方位了解，讓雲林大進步成為全國重要中心，是未來縣長不二人選。賴總統並說明農業關稅談判過程，他說，對於哪些農產必須守護，他曾打電話問劉建國，最優先的是稻米，談判小組守住了，其次蒜頭、蘭花、雞肉也都守住了，甚至台灣洋蔥銷美國還零關稅，這樣成果比歐日等國好很多。

賴總統指出，多項農產都守住了，只有豬肉關稅分三年調降，三年後也只降至目前的一半，國人習慣溫體豬，美國進口冷凍豬一時不會衝擊太大，但為未來逐年調降後進口量會增加，政府也都想到並作好準備，包花生在內，國產花生以帶殼為主，占達75%，其實目前印度、巴西、阿根廷花生都已進台灣，將來美國花生加入競爭，為確保農產和產業，政府將成立三百億護農基金。

他說，除基金護農，政府監管單位會密切注意市場動向，護農隨時作滾動調整，同時也提高老農津貼將超過一萬元，國民年金也一併提高每月領五千元。他強調這次談判的成功，經濟有進步，稅金增加，就拿來照顧人民，提高國防力量，國家才會安全。

賴清德總統發放福袋。記者蔡維斌／攝影
賴清德總統發放福袋。記者蔡維斌／攝影
賴清德總統今天到雲林虎尾福安宮和斗六石榴班長和宮參拜，並暢談農業關稅談判，堅守多項農產，並強調會再成立三百億基金護農。記者蔡維斌／攝影
賴清德總統今天到雲林虎尾福安宮和斗六石榴班長和宮參拜，並暢談農業關稅談判，堅守多項農產，並強調會再成立三百億基金護農。記者蔡維斌／攝影
賴清德總統到雲林參拜並與廟方合照留念。記者蔡維斌／攝影
賴清德總統到雲林參拜並與廟方合照留念。記者蔡維斌／攝影

