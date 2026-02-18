年後賴總統與五院院長談合作 卓榮泰：盼行政和立法院啟動新合作模式

行政院長卓榮泰今天接連基隆天顯宮、新北汐止濟德宮、三重義天宮參拜祈福，肯定新北市長參選人蘇巧慧立委認真打拚爭取很多地方建設經費，卓榮泰期盼春節過後，行政和立法兩院重新啟動新的合作模式，好好審預算、審法案，包括中央政府總預算、軍購特別預算、副院長鄭麗君從美帶回來的台美談判關稅內容，「過年後，賴清德總統要召集五院院長，就是要講未來國家合作的事情。」

卓榮泰說，過去這幾年，他們動用中央前瞻基礎建設在三重做很多地下停車場，包括三重商工、重陽公園都已經啟用，未來還有其他地下停場也會繼續啟用，立委都關心質詢三重還需要其他停車場建設，「但前瞻基礎建設經費都用完了，其他都在立法院還沒有通過。」

卓榮泰表示，立法院還有些立委把今年的總預算卡在立法院，希望能夠順利來推動，賴清德總統有信心，他也有信心，在場參拜的立委有信心，春節大家喜氣洋洋，和氣才能發大財，和氣才能讓人民過好日子，他很期盼春節過後，行政和立法兩院重新啟動新的合作模式，好好審預算，好好審法案，包括中央政府總預算、軍購特別預算、副院長鄭麗君從美帶回來的台美談判關稅內容，如果這些都能通過，台灣會比現在更好。

卓榮泰並說，去年一整年大家都很打拚，台灣的經濟成長率8.63%，國民所得達到美金3萬9477元，接近4萬元，這些都是很好的成績，封關那一天達到3萬3605點，史上最高。只要立法院和行政院好好合作，該通過的預算、法案都通過，政府有更多的力量可以幫助地方。

卓榮泰舉例，立委蘇巧慧提到的敬老卡提高到1千點，地方就有經費可以做，中央可以補助其他很多地方，地方就有經費；還有65歲以上長者假牙補助5萬元，地方也可以做，因為中央可以補助其他建設。這樣子地方可以發展、國家可以進步、人民可以安心。