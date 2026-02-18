影／賴清德總統點名高雄市長陳其邁 不可能輕鬆太久、要有心理準備

快訊

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
賴清德總統點名高雄市長陳其邁，意有所指地表示「不可能輕鬆太久」，要有心理準備。記者王昭月／攝影
高雄市長陳其邁今陪同賴清德總統參香發紅包，賴總統不僅稱讚高雄在陳其邁治理下，是南北平衡的火車頭，還說「市長陳其邁不可能輕鬆太久，要有心理準備」，「麥克風」以後會比較大支，未來還要幫中央承擔台灣的工作。

陳其邁任期進入倒數最後一年，便將卸下高雄市長重擔，今天他陪同賴清德總統副岡山壽天宮及前鎮鎮南宮發送春節小紅包，在鎮南宮時，賴總統致詞時提到，自己剛下車時問市長陳其邁「現在有沒有比較輕鬆」？這樣問的意思，是「他不可能輕鬆太久，要有心理準備，麥克風未來會比較大隻」。

賴總統說，陳其邁市長的責任很重，要負責市政及交棒給立委賴瑞隆，「未來還要幫忙中央承擔台灣的工作」，站在一旁的陳其邁聽到總統這麼，笑容靦腆。

賴清德總統並指，這次來鎮南宮，也要代表政府、國家感謝各位，雖然去年遇到許多挑戰，但一一克服，經濟交出很好的成績單。總體經濟成長率8.68％，日本與韓國約1％、美國2％多，「隔壁不說名字、大家都知道的國家」4％多。

他說，年經濟預測會比去年進步很多，儘管基數升高，但主計總處已預估出今年經濟成長率7.71％，國際研究機構還更高、超過8％，所以大家要對台灣要有信心，國家會繼續進步，只要團結向前走，台灣一定贏。

陳其邁 賴清德 紅包 賴瑞隆 春節

