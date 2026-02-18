高市早苗連任日相 外交部發電致賀

快訊

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
日本首相高市早苗。(歐新社)
日本於今天（2月18日）召開特別國會舉行首相選舉，自民黨總裁高市早苗獲推舉連任第105任首相，隨後將組成第二次高市內閣。外交部長林佳龍對此表達誠摯祝賀，並已指示我國駐日本代表處代表政府向高市首相及全體閣員申賀。

外交部新聞稿稱：高市首相擁有極為堅實的民意基礎，長期以具體行動挺台，擔任自民黨政務調查會長期間，將「支持台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）及世界衛生組織（WHO）」納入自民黨國會競選政見，2025年當選自民黨總裁前曾組團訪台晉見賴清德總統及與我各界要人晤敘，就任首相後旋即在多個重要國際場合強調維護台海和平穩定至關重要。此外，日本政府一貫高度重視台日關係穩健發展，今年日本眾議院大選後外務大臣茂木敏充應詢表示，日本政府將持既有立場與台灣進一步深化交流合作。

外交部也強調，台日兩國同為第一島鏈重要夥伴，台灣期盼與日本合作實現「自由開放的印度太平洋」（FOIP），持續深化互利互惠的全面夥伴關係，共同為區域和平、穩定與繁榮做出貢獻。

日本 外交部 首相 高市早苗 台日關係

