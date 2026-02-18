快訊

「吐一吐就好」嘔吐噴濺到賴總統 武廟主委致歉：忍不住歹勢啦

赴日觀光請注意！日本航班4月起禁用行動電源 每人限帶2顆

團費21萬！遊挪威遇飛機故障、行李不見 團員控旅行社「只願賠千元」

影／蕭美琴初二桃園平鎮發福袋遇「偶發事件」 她一招化解超親民

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導
蕭美琴發放福袋時，身段柔軟，完全沒有官僚架子，對於長者、孩童，甚至是毛孩態度和善以對，相當親民。記者陳恩惠／攝影
蕭美琴發放福袋時，身段柔軟，完全沒有官僚架子，對於長者、孩童，甚至是毛孩態度和善以對，相當親民。記者陳恩惠／攝影

副總統蕭美琴今天大年初二到抵達桃園平鎮褒忠祠（義民廟）祈福並發送福袋，上千位民眾無論是全家大小、左鄰右舍或是參香信眾，還有不少帶著毛孩家長排隊，其中有名哭鬧童拒領福袋，面對突如其來偶發狀況，蹲下身的蕭美琴未露尷尬，反以極具親和力、柔聲安撫的舉動贏得民眾稱讚。

蕭美琴上午11時32分抵達義民廟，與總統府副秘書長何志偉、民進黨立委王義川、林月琴，桃市議員許家睿、魏筠、黃瓊慧、王佩毓、黃崇真、劉仁照等一同參拜後，再到廟裎發放福袋給現場排隊民眾，拄著拐杖、坐著輪椅的長者優先在前，不少抱著、牽著幼童的年輕爸媽高興地要孩子自己領取副總統手上的福袋，有名阿嬤則對著蕭比起大拇指喊「讚」。

面對領取福袋排隊的長長人龍，身著大紅底有著「Taiwan」字樣帽T的蕭美琴，臉上笑容不斷，熱情地向民眾一一打招呼並祝賀新年快樂，有民眾拿著手機拍下領取福袋的瞬間，也有年逾花甲老嫗排隊一路開直播，接近時忘了縮小鏡頭，結果臉沒對準，倒是將蕭美琴的額頭大放送，還有翁拿手機要自拍，遭特勤人員制止，由於他的手指卡在螢幕上，還是蕭指導他對準鏡頭方向順利完成合影。

排隊人龍中，有個小男童不明原因鬧情緒，身穿黑絲襪、短褲打扮時髦的辣媽一路又拉又推著要他跟著隊伍前進，在接近蕭美琴前幾步突然失控連連叫喊「我不要！」然後扭著身體企圖脫離媽媽的箝制想跑開。

聽著孩童哭鬧聲，特勤人員霎時圍上前注目警戒，男童見狀鬧得更兇，一旁陪同的總統府副秘書長何志偉略顯手足無措，尷尬地朝蕭美琴笑著，不過早早蹲低身子等候男童上前的蕭美琴，與童平視並柔聲安撫「沒關係、沒關係」，仍掛著笑容將福袋遞給童，試圖轉移孩子注意力，化解現場的尷尬，後方的辣媽則帶著歉意向蕭祝賀新年好。

蕭美琴直到12時10分才將福袋發送完畢，隨即向領取福袋還捨不得離開的民眾們再次揮手祝賀新年愉快，期間許多年長者趁機要求合影，蕭也不拒絕，和藹地擺姿勢拍照，民眾驚呼「副總統本人很漂亮耶！」

副總統蕭美琴（中）穿著喜氣的紅衣今早到褒忠祠祈福，包括擬參選桃園市長的總統府副秘書長何志偉（右五）及立委王義川（後排左一）及黨籍現任桃市議員和擬參選人均到場陪同。記者陳恩惠／攝影
副總統蕭美琴（中）穿著喜氣的紅衣今早到褒忠祠祈福，包括擬參選桃園市長的總統府副秘書長何志偉（右五）及立委王義川（後排左一）及黨籍現任桃市議員和擬參選人均到場陪同。記者陳恩惠／攝影
有名阿嬤領取福袋後，向蕭美琴比「讚」。記者陳恩惠／攝影
有名阿嬤領取福袋後，向蕭美琴比「讚」。記者陳恩惠／攝影
發送福袋時，遇到鬧脾氣小童，蕭美琴立刻蹲下與小男童等高距離，頻頻柔聲安撫他「沒關係」，一旁的何志偉則有些尷尬地笑著。記者陳恩惠／攝影
發送福袋時，遇到鬧脾氣小童，蕭美琴立刻蹲下與小男童等高距離，頻頻柔聲安撫他「沒關係」，一旁的何志偉則有些尷尬地笑著。記者陳恩惠／攝影
聽到副總統要來發福袋，上千位民眾擠滿廟埕，總統府也備妥逾千個福袋。記者陳恩惠／攝影
聽到副總統要來發福袋，上千位民眾擠滿廟埕，總統府也備妥逾千個福袋。記者陳恩惠／攝影
副總統蕭美琴抵達褒忠祠向等候她的主委范振修、總統府副秘書長何志偉等人一一握手、祝賀新年快樂。記者陳恩惠／攝影
副總統蕭美琴抵達褒忠祠向等候她的主委范振修、總統府副秘書長何志偉等人一一握手、祝賀新年快樂。記者陳恩惠／攝影
副總統蕭美琴今天上午到桃園平鎮褒忠祠祈福並發放福袋，主任委員范振修、管理人張玉燕及監察人等在廟埕等候迎接。記者陳恩惠／攝影
副總統蕭美琴今天上午到桃園平鎮褒忠祠祈福並發放福袋，主任委員范振修、管理人張玉燕及監察人等在廟埕等候迎接。記者陳恩惠／攝影
聽到副總統要來發福袋，上千位民眾擠滿廟埕。記者陳恩惠／攝影
聽到副總統要來發福袋，上千位民眾擠滿廟埕。記者陳恩惠／攝影
不少毛孩家長帶著毛孩出來領福袋。記者陳恩惠／攝影
不少毛孩家長帶著毛孩出來領福袋。記者陳恩惠／攝影
蕭美琴、何志偉與民進黨籍在地現任市議員及擬參選人合影。記者陳恩惠／攝影
蕭美琴、何志偉與民進黨籍在地現任市議員及擬參選人合影。記者陳恩惠／攝影

