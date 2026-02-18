陳其邁將卸任高雄市長…賴總統：「不可能輕鬆太久」 未來要幫忙中央

賴清德總統今天說，年底將卸任的高雄市長陳其邁要有心理準備「不可能輕鬆太久」，陳其邁責任很重，要負責市政及交棒給民進黨籍立委賴瑞隆，未來還要幫忙中央，承擔台灣工作。

賴總統到高雄岡山壽天宮、前鎮鎮南宮參香及發福袋，陳其邁、代表民主進步黨參選高雄市長的賴瑞隆及高雄市議會議長康裕成等出席陪同。

賴總統表示，下車時遇到陳其邁，「我問他現在有沒有比較輕鬆？我的意思是他不可能輕鬆太久，要有心理準備，麥克風未來會比較大隻」。

賴總統說，為全國人民祈福參拜，保佑台灣國泰民安、風調雨順，高雄四時無災、八節有慶。台灣去年交出很好的經濟成績單，去年經濟成長率8.68%，超越美國、中國、日本與韓國，今年經濟成長率預估7.71%，甚至國際研究機構預估超過8%。

賴總統表示，國家繼續進步，只要團結向前走，台灣一定贏。他會好好照顧民眾，推動社會福利政策，包括0到6歲國家養、長期照顧3.0與增加老年農民福利津貼等。

此外，賴總統讚賴瑞隆在立法院表現優秀，相信賴瑞隆接棒陳其邁，高雄一定會繼續進步，他在中央也會照顧高雄，不只造福高雄，也嘉惠南台灣鄉親。

賴總統也向民眾致謝表示，雖遭遇許多挑戰，包括颱風、地震、地緣政治變化與威脅、美國對等關稅壓力等，但台灣百工百業、全體人民用心團結打拚，一一克服困難，相信只要大家團結一致，台灣一定會更好。