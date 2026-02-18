武廟主委染諾羅大嘔吐、粉絲嬤熱暈 賴總統發聲：健康第一

快訊

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
台南祀典武廟主委林培火（前排右三）突然身體不適猛然劇烈嘔吐，並噴濺到賴總統左側肩膀和手臂衣物，林疑似感染諾羅病毒導致嘔吐。記者袁志豪／攝影
賴清德總統今天大年初二跑行程發福袋，接連發生2起突發狀況，先是在台南的祀典武廟時，他身旁的主委林培火疑似感染諾羅病毒突然劇烈嘔吐，他連忙關懷；接著他在屏東南州精明寶宮時，發現老婦熱暈時，他立刻衝上前遞水，確認無礙後才繼續行程。他中午在Threads發文，提醒民眾認真看待自己的身體健康。

賴總統在Threads分享幕僚製作的「賴桑的過年迷因」。他表示，幕僚可以拿他的照片開玩笑，但有一件事，請大家一定要認真看待，那就是自己的身體健康。

賴清德總統表示，春節期間大魚大肉、聚會頻繁，加上人潮聚集，病毒傳播的機率也隨之增加。請大家在熱鬧之餘，也別忘了留心自己的身體狀況。感覺累了或不舒服，請停下來多休息，千萬不要勉強。健康第一，平安就是福。

他並分享衛福部稍早的衛教圖卡，他說，過年平安健康就是福，大家一定要多多照顧好身體，祝大家佳節愉快。

賴總統在Threads分享幕僚製作的「賴桑的過年迷因」。圖／取自Threads「william_chingte」
初二回娘家，衛生習慣不鬆懈。圖／取自Threads「mohw_taiwan」
賴總統在Threads分享幕僚製作的「賴桑的過年迷因」。圖／取自Threads「william_chingte」
