蕭副總統：「戰貓帽T」非賣品 已送1件給蔡英文
副總統蕭美琴隨扈穿著的「戰貓帽T」引發關注，蕭副總統今天表示，這是非賣品，前總統蔡英文很喜歡，已送1件給蔡英文，很感謝蔡英文連續多年邀她吃年夜飯，感覺很溫暖。
這件胸前有Team Taiwan文字、背後有戰貓圖案的帽T被媒體關注，蕭副總統說，特勤在帽T設計很多巧思，穿上去有榮譽感，代表警衛精神，大家是一樣的Team Taiwan。
蕭副總統上午到新北市新店區太平宮上香祈福後，於廟埕發福袋。蕭副總統看見許多排隊等領福袋民眾，還高舉雙手比愛心，現場氣氛熱絡。
蕭副總統與民眾互道新年快樂表示，很高興大年初二到新店與大家在一起，相信大家有共同願望，相互加油，希望國家太平興盛，所有百姓安居樂業。
蕭副總統之後到永和區保福宮上香祈福說，過去一年台灣在世界動盪中，出口表現、股市與產業都居世界關鍵地位，展現亮眼成績，希望接下來一年繼續保住台灣福氣。
蕭副總統還推薦一旁的民主進步黨新北市長參選人蘇巧慧會做事、有能力、有魄力又溫暖，會繼續與大家在一起開創更好、更美的台灣，為台灣繁榮與平安努力。
蕭副總統在廟前廣場發福袋，看見行動不便者，還放慢動作提醒；1名男子幫阿嬤拍照，沒領到福袋，蕭副總統也貼心追加給男子。
至於澎湖縣長陳光復摔傷，蕭副總統表示，非常遺憾發生意外，祈願早日康復。
