快訊

川普稱與習近平溝通對台軍售是「失言」？ 美專家：替在野黨解圍

除夕夜離譜行徑！父嫌4歲女童太吵 竟當街開門趕下車

天道盟副盟主席開百桌嫁女兒 「瑤山牛」是何許人也？

蕭美琴新北參拜人氣旺 讚蘇巧慧溫暖會做事 曝戰貓帽T蔡英文也喜歡

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
副總統蕭美琴今天到新店、永和參拜發福袋，稱讚蘇巧慧溫暖又會做事。圖／蘇巧慧辦公室提供
副總統蕭美琴今天到新店、永和參拜發福袋，稱讚蘇巧慧溫暖又會做事。圖／蘇巧慧辦公室提供

今天大年初二，副總統蕭美琴與新北市長參選人、立委蘇巧慧到新店太平宮、永和保福宮參香祈福並發送新春福袋。蕭美琴稱讚蘇巧慧會做事、有魄力又溫暖，並祈願不慎摔傷的澎湖縣長陳光復早日康復。

蕭美琴人氣很旺，民眾大排長龍，她表示，大年初二上香共同的願望就是希望國家能夠太平興盛，人民能夠安居樂業，這也是執政團隊持續努力的目標。蕭美琴也稱讚蘇巧慧會做事、有魄力又溫暖，希望能夠和會做事的人一起開創更美好的台灣。她受訪時也說，祈願不慎摔傷的澎湖縣長陳光復早日康復。

蕭美琴隨扈的淺棕色「Team Taiwan」戰貓帽T設計引發熱議，蕭美琴說，設計有許多巧思，也已經送一件給很喜歡這款服飾的前總統蔡英文，同時很感謝小英總統連續多年邀請她到家裡吃年夜飯很溫暖。

蘇巧慧指出，發放福袋過程有多位小朋友向她大喊「是水獺媽媽」，讓她感受到自己的Podcast頻道「水獺媽媽巧巧話」，在耕耘多年後終於也累積了不少小粉絲，讓她非常有成就感。

蘇巧慧說，她很希望可以讓新北這座城市大大發展，不論是科技產業或是文化事業，都能夠更加進步，讓新北成為人文與科技並重的城市，因此她從初一開始便一連公布8支「會做事、事做對」的政績短影音，向民眾說明她過去十年來橫跨不同領域與議題的成績。

蘇巧慧並指出，影片展現她如何透過新方法，解決民眾的需求，包括自來水用水以及交通建設問題，其中初一所公布的第一支「水獺媽媽」影片，則是向大家分享她在Podcast頻道上持續耕耘5年、錄製超過330集「水獺媽媽巧巧話」故事，突顯她的團隊認真、創新，又有毅力的特質。

副總統蕭美琴今天到新店、永和參拜發福袋，稱讚蘇巧慧溫暖又會做事。圖／蘇巧慧辦公室提供
副總統蕭美琴今天到新店、永和參拜發福袋，稱讚蘇巧慧溫暖又會做事。圖／蘇巧慧辦公室提供
副總統蕭美琴今天到新店、永和參拜發福袋，稱讚蘇巧慧溫暖又會做事。圖／蘇巧慧辦公室提供
副總統蕭美琴今天到新店、永和參拜發福袋，稱讚蘇巧慧溫暖又會做事。圖／蘇巧慧辦公室提供

蘇巧慧 蕭美琴

延伸閱讀

特勤穿「Team Taiwan」帽T引討論 蕭美琴：連蔡英文都羨慕

蘇巧慧初一推「會做事、事做對」短影片 陪市民迎新年

合體蔡英文參拜 蘇巧慧新春喊話在野黨審預算

影／藍白綠接力走春…蔡英文現身板橋接雲寺 為蘇巧慧站台

相關新聞

鄭麗文紅繩抖動 精神科醫師拆解不是靈異也非預兆 而是這原因

國民黨主席鄭麗文出席法鼓山初一撞鐘祈福儀式時，牽著紅繩的手在鐘聲響起瞬間出現抖動，引發政治陣營與網友熱烈解讀。精神科醫師...

影／賴總統台南參拜 身旁主委突嘔吐：家人得諾羅病毒 可能自己被傳染

賴清德總統大年初二清晨7時許到台南「臺灣祀典武廟」發放約1000個一元福袋，在立委陳亭妃致詞時，站在賴總統身邊的祀典武廟...

鄭麗文紅繩顫抖 韓國瑜：代表有感應 多行善是最好解釋

立法院長韓國瑜、副院長江啟臣今天上午在豐原慈濟宮合體，向民眾拜年、發紅包。韓表示，連續3年陪江啟臣到慈濟宮，就是為了向台...

影／鄭麗文除夕撞鐘「2度劇烈抖動」稱受正能量感召 蔣萬安12字回應

國民黨主席鄭麗文除夕夜參加法鼓山撞鐘祈福活動時「2度劇烈抖動」，引發熱議，鄭麗文更表示她是受到正能量感召。台北市長蔣萬安...

影／賴總統台南祀典武廟發福袋 身旁主委突劇烈嘔吐 活動一度中斷

賴清德總統大年初二拜廟、發紅包行程第一站，清晨7時許到台南「臺灣祀典武廟」發放約1000個一元福袋」；不過在立委陳亭妃致...

蕭美琴新北參拜人氣旺 讚蘇巧慧溫暖會做事 曝戰貓帽T蔡英文也喜歡

今天大年初二，副總統蕭美琴與新北市長參選人、立委蘇巧慧到新店太平宮、永和保福宮參香祈福並發送新春福袋。蕭美琴稱讚蘇巧慧會...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。