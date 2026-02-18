蕭美琴新北參拜人氣旺 讚蘇巧慧溫暖會做事 曝戰貓帽T蔡英文也喜歡
今天大年初二，副總統蕭美琴與新北市長參選人、立委蘇巧慧到新店太平宮、永和保福宮參香祈福並發送新春福袋。蕭美琴稱讚蘇巧慧會做事、有魄力又溫暖，並祈願不慎摔傷的澎湖縣長陳光復早日康復。
蕭美琴人氣很旺，民眾大排長龍，她表示，大年初二上香共同的願望就是希望國家能夠太平興盛，人民能夠安居樂業，這也是執政團隊持續努力的目標。蕭美琴也稱讚蘇巧慧會做事、有魄力又溫暖，希望能夠和會做事的人一起開創更美好的台灣。她受訪時也說，祈願不慎摔傷的澎湖縣長陳光復早日康復。
蕭美琴隨扈的淺棕色「Team Taiwan」戰貓帽T設計引發熱議，蕭美琴說，設計有許多巧思，也已經送一件給很喜歡這款服飾的前總統蔡英文，同時很感謝小英總統連續多年邀請她到家裡吃年夜飯很溫暖。
蘇巧慧指出，發放福袋過程有多位小朋友向她大喊「是水獺媽媽」，讓她感受到自己的Podcast頻道「水獺媽媽巧巧話」，在耕耘多年後終於也累積了不少小粉絲，讓她非常有成就感。
蘇巧慧說，她很希望可以讓新北這座城市大大發展，不論是科技產業或是文化事業，都能夠更加進步，讓新北成為人文與科技並重的城市，因此她從初一開始便一連公布8支「會做事、事做對」的政績短影音，向民眾說明她過去十年來橫跨不同領域與議題的成績。
蘇巧慧並指出，影片展現她如何透過新方法，解決民眾的需求，包括自來水用水以及交通建設問題，其中初一所公布的第一支「水獺媽媽」影片，則是向大家分享她在Podcast頻道上持續耕耘5年、錄製超過330集「水獺媽媽巧巧話」故事，突顯她的團隊認真、創新，又有毅力的特質。
