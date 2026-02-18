鄭麗文紅繩抖動 精神科醫師拆解不是靈異也非預兆 而是這原因

國民黨主席鄭麗文出席法鼓山初一撞鐘祈福儀式時，牽著紅繩的手在鐘聲響起瞬間出現抖動，引發政治陣營與網友熱烈解讀。精神科醫師沈政男指出，相關現象可從心理學「可暗示性」解釋，無涉神秘或政治吉凶。

法鼓山初一撞鐘活動歷來會邀請政治人物參與，今年儀式中，鄭麗文站在大鐘旁協助牽繩，鐘聲響起時，其手部短暫抖動，被綠營部分人士解讀為「不祥徵兆」，甚至延伸為政黨運勢的象徵，引發爭議。

沈政男分析，人在莊嚴、儀式性強、聲波刺激明顯的情境中，情緒與心理防衛容易受到影響，進而出現非自覺的身體反應，這在心理學上稱為「可暗示性」，屬常見的人類心理與生理交互現象。

他進一步指出，鄭麗文接任國民黨主席時間尚短，仍處於角色適應階段，肩負高度政治責任，本就容易處於心理敏感狀態；加上即將展開訪陸、訪美等關鍵行程，對其黨主席角色與政治定位影響重大，在壓力累積下，可暗示性自然提高。

此外，撞鐘儀式本身具有高度象徵性與神聖氛圍，容易引發心理投射，若個人平時對宗教或儀式較具親近感，在特定場合中，對象徵意義的感受度會更強，身體反應也更容易被放大。

對於鄭麗文事後以「受到感召」形容當下感受，沈政男認為，這並非宗教或超自然經驗，而是多項心理因素疊加後的主觀詮釋，是可暗示性超過臨界點後的自然反應。

沈政男也提醒，政治人物的公開行程經常被高度放大解讀，若將心理現象過度政治化或神秘化，反而模糊理性討論，社會應回到科學與心理學的基本理解，避免以象徵或暗示操作輿論。