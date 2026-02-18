快訊

天道盟副盟主席開百桌嫁女兒 「瑤山牛」是何許人也？

鄭麗文紅繩抖動 精神科醫師拆解不是靈異也非預兆 而是這原因

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
國民黨主席鄭麗文（中）出席法鼓山祈福活動；手中紅繩劇烈抖動，引起熱烈討論。本報資料照片
國民黨主席鄭麗文（中）出席法鼓山祈福活動；手中紅繩劇烈抖動，引起熱烈討論。本報資料照片

國民黨主席鄭麗文出席法鼓山初一撞鐘祈福儀式時，牽著紅繩的手在鐘聲響起瞬間出現抖動，引發政治陣營與網友熱烈解讀。精神科醫師沈政男指出，相關現象可從心理學「可暗示性」解釋，無涉神秘或政治吉凶。

法鼓山初一撞鐘活動歷來會邀請政治人物參與，今年儀式中，鄭麗文站在大鐘旁協助牽繩，鐘聲響起時，其手部短暫抖動，被綠營部分人士解讀為「不祥徵兆」，甚至延伸為政黨運勢的象徵，引發爭議。

沈政男分析，人在莊嚴、儀式性強、聲波刺激明顯的情境中，情緒與心理防衛容易受到影響，進而出現非自覺的身體反應，這在心理學上稱為「可暗示性」，屬常見的人類心理與生理交互現象。

他進一步指出，鄭麗文接任國民黨主席時間尚短，仍處於角色適應階段，肩負高度政治責任，本就容易處於心理敏感狀態；加上即將展開訪陸、訪美等關鍵行程，對其黨主席角色與政治定位影響重大，在壓力累積下，可暗示性自然提高。

此外，撞鐘儀式本身具有高度象徵性與神聖氛圍，容易引發心理投射，若個人平時對宗教或儀式較具親近感，在特定場合中，對象徵意義的感受度會更強，身體反應也更容易被放大。

對於鄭麗文事後以「受到感召」形容當下感受，沈政男認為，這並非宗教或超自然經驗，而是多項心理因素疊加後的主觀詮釋，是可暗示性超過臨界點後的自然反應。

沈政男也提醒，政治人物的公開行程經常被高度放大解讀，若將心理現象過度政治化或神秘化，反而模糊理性討論，社會應回到科學與心理學的基本理解，避免以象徵或暗示操作輿論。

鄭麗文 沈政男 心理學

延伸閱讀

鄭麗文撞鐘紅繩2度抖動 侯友宜：就是好運綿綿不斷 讓每個人馬上好運

鄭麗文紅繩顫抖 韓國瑜：代表有感應 多行善是最好解釋

影／鄭麗文除夕撞鐘「2度劇烈抖動」稱受正能量感召 蔣萬安12字回應

鄭麗文紅繩抖動是喜兆？馬英九拉斷3次仍高票當選 缷任後仍持續參與

相關新聞

鄭麗文紅繩抖動 精神科醫師拆解不是靈異也非預兆 而是這原因

國民黨主席鄭麗文出席法鼓山初一撞鐘祈福儀式時，牽著紅繩的手在鐘聲響起瞬間出現抖動，引發政治陣營與網友熱烈解讀。精神科醫師...

影／賴總統台南參拜 身旁主委突嘔吐：家人得諾羅病毒 可能自己被傳染

賴清德總統大年初二清晨7時許到台南「臺灣祀典武廟」發放約1000個一元福袋，在立委陳亭妃致詞時，站在賴總統身邊的祀典武廟...

鄭麗文紅繩顫抖 韓國瑜：代表有感應 多行善是最好解釋

立法院長韓國瑜、副院長江啟臣今天上午在豐原慈濟宮合體，向民眾拜年、發紅包。韓表示，連續3年陪江啟臣到慈濟宮，就是為了向台...

影／鄭麗文除夕撞鐘「2度劇烈抖動」稱受正能量感召 蔣萬安12字回應

國民黨主席鄭麗文除夕夜參加法鼓山撞鐘祈福活動時「2度劇烈抖動」，引發熱議，鄭麗文更表示她是受到正能量感召。台北市長蔣萬安...

影／賴總統台南祀典武廟發福袋 身旁主委突劇烈嘔吐 活動一度中斷

賴清德總統大年初二拜廟、發紅包行程第一站，清晨7時許到台南「臺灣祀典武廟」發放約1000個一元福袋」；不過在立委陳亭妃致...

鄭麗文撞鐘繩抖動…作家指唱誦「16字」晃動最劇烈 網哭求祈願1事

2026年除夕，法鼓山舉行年度傳統撞鐘祈福活動，包括國民黨主席鄭麗文在內的貴賓及民眾參與。然而，從法鼓山公布的畫面，鄭麗文手握的紅繩突然抖動，引發各界熱議。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。