鄭麗文撞鐘繩抖動…作家指唱誦「16字」晃動最劇烈 網哭求祈願1事

聯合新聞網／ 綜合報導
國民黨主席鄭麗文除夕在法鼓山撞鐘，紅繩劇烈抖動。本報資料照片
2026年除夕，法鼓山舉行年度傳統撞鐘祈福活動，包括國民黨主席鄭麗文在內的貴賓及民眾參與。然而，從法鼓山公布的畫面，鄭麗文手握的紅繩突然抖動，引發各界熱議。

作家黃大米在臉書表示，身為長年新聞工作者，他不滿僅看被截取的片段，特別查看了法鼓山網路電視台提供的全程影片，確認紅繩在除夕撞鐘過程中確實出現四次抖動。

依影片紀錄：第一次在2小時27分35秒，第二次在2小時28分52秒，抖動幅度明顯，鄭麗文神色也有變化；第三次發生於2小時30分09秒，此時法鼓山敲響第108響鐘，並唱誦「干戈永息，爭戰不起，相敬相助，人間淨土」16字抖動最大；第四次則在2小時30分48秒至52秒。黃大米表示，「紅繩抖動代表什麼無法解釋，但至少讓人知道，這世界有神，因此做人要保持善念。」

網友留言各有看法，有人認為是神明示現，也有人從佛教因果角度解讀。網友表示，「法鼓山創辦人聖嚴法師只講正信佛法，風吹鐘振、紅繩晃動，也可看作因緣巧合，每個人都有不同解讀。」另一名網友則推測，紅繩抖動可能與身體疲勞、低血糖或周遭環境因素有關。

據了解，法鼓山除夕撞鐘傳統上敲響108下鐘，象徵破除108種煩惱。活動由方丈和尚帶領貴賓、法師及民眾合力拉繩完成，今年現場約有1500多人參與。黃大米強調，不論紅繩抖動原因如何，此現象也鼓勵更多人透過影片感受108響鐘的祝福與佛教寓意。

網友們紛紛表示被鐘聲與現場氛圍感動，祈願「干戈永息、爭戰不起、相敬相助、人間淨土」，有網友說：「真的很希望不要打仗，不要戰爭，不要台灣變烏克蘭，不要家被炸成廢墟，也不要孩子變成孤兒」、「只有老天知道，戰爭人人不喜歡」、「干戈永息，爭戰不起！我淚流不止，佛祖慈悲。」

法鼓山法華鐘自2006年12月正式啟用，並於2007年首次於除夕夜舉辦撞鐘祈福活動，以彌陀法會與撞響108聲法華鐘聲，作為去除108種煩惱的象徵，並祈願來年平安、順利，象徵「聞鐘聲，煩惱輕；智慧長，菩提增。」

鄭麗文 除夕 戰爭

