鄭麗文撞鐘紅繩2度抖動 侯友宜：就是好運綿綿不斷 讓每個人馬上好運

國民黨主席鄭麗文除夕在法鼓山撞鐘，紅繩二度劇烈抖動。對此，新北市長侯友宜今天說，每年每一個人都會來拜廟，都有祈求，神明在祈求的過程當中，都要為大家保平安，尤其抖動就是好運綿綿不斷，讓每一個人馬上好運，好運一直來一直來。

侯友宜今天上岸到新北市蘆洲湧蓮寺參拜，媒體詢問國民黨主席鄭麗文除夕在法鼓山撞鐘遇到紅線抖動，市長怎麼看這件事情。

侯友宜說，每年每一個人都會來拜廟，都有祈求。他相信神明在祈求的過程當中，都要為大家都能夠平安健康，尤其抖動就是好運綿綿不斷，讓我們每一個人，馬上好運，好運一直來一直來。

侯友宜表示，湧蓮寺侍奉觀世音菩薩，他每年都會來給觀世音菩薩拜拜，湧蓮寺做很多公益慈善，尤其主委陳宏昌的帶領，捐了6億6000多萬蓋公益慈善大樓，有第二座蘆洲的運動中心、音樂廳，都是很多民眾所需要的活動的地方，希望今年能夠順利完成。

侯友宜說，湧蓮寺昨天抽了一個籤讓他非常有感觸，「家和萬事興」，所以家庭就要和，國家也是一樣，面對所有的挑戰，最重要是要團結和諧，一起往前走。希望觀世音菩薩用慈悲的心情來讓國泰民安，人民所要的觀世音菩薩都會幫大家來完成，祝福大家平安。