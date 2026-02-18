影／賴總統回娘家拜廟 再提通過總預算、國防特別預算

賴清德總統大年初二拜廟、發紅包第一站，清晨7時許到台南「臺灣祀典武廟」發放約1000個一元福袋；賴總統致詞表示「今天是大年初二，清德回娘家」，他再次呼籲希望國家總預算趕緊通過，讓經濟繼續發展，面對中國的威脅，國防特別預算一定要提升、一定要通過。

賴總統今天清晨7時抵達中西區祀典武廟發放紅包福袋，從凌晨開始等候多時的民眾已從永福路排隊繞到民權路、綿延到西門路圓環上，形成一個ㄇ字型；賴總統先由市長黃偉哲、在地立委郭國文、市長參選人陳亭妃等陪同進廟參拜，不過總統子弟兵立委林俊憲並沒有現身。

賴總統發「一元福袋」前致詞約7分鐘、停留約40分鐘，賴總統表示，「今天是大年初二，清德回娘家，我在台南擔任醫生時，就一直來祀典武廟參拜」，今天特別回來為台灣祈福，同時向台南市民以及各位鄉親拜年。

賴總統提到，這段時間國家所面臨的挑戰，包括台南的地震、風災，在黃偉哲市府團隊和議會支持下，積極救災重建；他感謝所有台灣的人民團結合作，克服重重的難關，花蓮堰塞湖溢堤造成重大的災情，看到全國的志工好朋友，大家全力投入救災的工作，有錢出錢、有力出力，克服重重的難關。

賴總統說，包括這個對等關稅，也已經完成，對台灣來講，是一個最好的時機；過去一年，台灣的經濟成功、股市的表現非常好，只要團結繼續打拚下去，未來的台灣會比前一年更好。身為總統，希望國家總預算趕緊通過，讓經濟繼續發展下去。

賴總統喊話，國家總預算裡面，有許多中央、地方推動建設經濟發展的經費，國家總預算非常重要；面對中國的威脅，國防特別預算一定要提升、一定要通過。未來他一定會加重對人民的照顧，不只0到6歲國家養，高中高職公立私立免學費，私立的大學學費補助，長照3.0繼續推動。

社會安全體系部分，對弱勢的民眾，低收入戶一個月、一個人加1000元；中低收入戶一個人、一個月加750元；未來老農津貼，每一個老人一個月領10000元；國民年金，每一個月、每一個人領5000元。

賴總統表示，要加強對弱勢的關心跟照顧，這是政府存在的目的，也是經濟發展的果實；經濟發展果實如果都放在政府口袋，這就沒有意思；所以要對有錢人課較多的稅金，讓政府拿來照顧民眾，這就是執政的價值，也是執政、政府存在的目的。