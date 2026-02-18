影／賴總統台南祀典武廟發福袋 身旁主委突劇烈嘔吐 活動一度中斷

賴清德總統大年初二拜廟、發紅包行程第一站，清晨7時許到台南「臺灣祀典武廟」發放約1000個一元福袋」；不過在立委陳亭妃致詞時，站在賴總統身邊的祀典武廟主委林培火突然身體不適猛然大量嘔吐，並噴濺到賴總統左側肩膀和手臂衣物，現場活動一度中斷。

賴總統今天清晨7時抵達中西區祀典武廟發放紅包福袋，從凌晨開始等候多時的民眾已從永福路排隊繞到民權路、綿延到西門路圓環上，形成一個ㄇ字型；賴總統先由市長黃偉哲、在地立委郭國文、市長參選人陳亭妃等陪同進廟參拜，不過總統子弟兵立委林俊憲並沒有現身。

陳亭妃致詞指出，和美國談判關稅過程，許多事情是不能對外講的，但是藍白兩黨一直在見縫插針、給政府穿小鞋；總統還是守住了台灣所有的威脅跟壓力，給大家一張最漂亮的成績單，包括關稅15%不疊加，這對中小企業傳統產業，對台南，是穩住了大家的一個壓力和競爭力。

陳亭妃表示，還有農漁特產，蝴蝶蘭零關稅是最經典的，然後她做18年的立委，第一次沒有預算可以審，藍白把預算擋掉，連審都不敢審；就在她持續致詞過程，站在賴總統與黃偉哲正中間的林培火突然以手摀住嘴巴，但仍忍不住嘔吐大量噴濺物，波及賴總統左側肩膀和手臂衣物。

林隨後走到後方坐下休息，現場活動一度中斷，賴總統立即上前關心，安南醫院院長林聖哲在場，也跟消防局人員趕往查看；賴總統隨後在致詞時說明，林主委因為家裡有人得諾羅病毒，有可能因此受影響，經林院長簡單處理，情形已經穩定，血壓較高應該是緊張，沒什麼問題。