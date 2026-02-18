白天當發言人假日當學生 韓瑩：總統鼓勵充實自我

快訊

中央社／ 台北18日電

民進黨發言人韓瑩白天站在第一線回應新聞輿情、主持直播節目、召開記者會，晚上與假日則回到學校當學生、到台大經濟研究所進修，她說，真正推了自己一把的是兼任民進黨主席的總統賴清德。

韓瑩透露，賴總統私下與黨部人員開會時，常叮囑大家要不斷充實自己，「那句話其實一直放在心裡」，也成了她下定決心報考研究所的關鍵原因。

從公視主播轉任民進黨發言人，韓瑩過去以專業、冷靜的播報風格深受觀眾熟悉。轉換跑道一年多，她形容，兩個角色最大的不同在於工作內容的「寬度」。

「當記者時，重心在經營自己的採訪路線；現在，工作型態非常多元。」她細數，除了主持直播、召開記者會，遇到大罷免行動還得走上街頭舉牌支援，也曾代表民進黨出國參與政黨外交，並以民主基金會董事身分赴日參加研討會。

其實，進修的念頭在她心中醞釀多年，卻始終沒有真正行動。轉換新工作後，加上水瓶座勇於挑戰的性格，讓她終於跨出一步。去年2月報考台大經濟研究所，9月正式開學，7、8月就先投入暑期先修課程。

只是，理想與現實之間仍有距離。「真的好累，幾乎都在算數學。」韓瑩笑說，白天工作節奏緊湊，晚上或假日上課時，仍得隨時留意訊息動態，邊工作、邊讀書的生活並不輕鬆。不過，她也認為，累積經濟專業，有助於未來在政策與輿情論述上的攻防，「總統也常說，經濟很重要，是國安的一部分」。

轉任發言人後，生活中也出現一些意想不到的改變。她說，現在常有記者私下關心她的穿著，問她「衣服很好看，是不是名牌、是不是很貴」。

對此，她直言，過去當主播時，服裝多由公司準備；現在衣服都是自己挑選，她並不刻意追求名牌，而是偏好有設計感、實穿的款式。

韓瑩透露，母親曾經經營服飾店，對時尚頗有品味，也影響了她的穿搭選擇。她形容自己的風格偏中性、俐落、極簡，以黑、白、灰色系為主。

不同於主播台上較為完整的妝容，現在只要不是主持記者會，韓瑩多半淡妝、甚至素顏上陣。她笑說，記者生涯練就了「5分鐘快速化妝」的本事，辦公室裡也隨時備著一件西裝外套，「只要有需要，隨時可以站上鏡頭前」。

