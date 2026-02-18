鄭麗文紅繩抖動是喜兆？馬英九拉斷3次仍高票當選 缷任後仍持續參與

國民黨主席鄭麗文今年除夕受邀參與法鼓山除夕撞鐘聲祈福法會，因紅繩晃動引發關注。網友挖出過往前總統馬英九也曾在2008年的祈福法會上連續3次將當時還是麻繩的繩子拉斷，雖然現場氣氛尷尬，但馬英九於該年以七百多萬票、近六成得票率，當選中華民國總統，並在台灣政壇形成第二次政黨輪替，爾後又於2012年連任，氣勢當紅。

根據網友瘋傳當時的畫面，馬英九在第二撞時，手持的麻製纜繩竟應聲斷裂，只好走到蕭萬長身邊，與蕭分半條繩子繼續敲鐘。但到第四撞時，馬、蕭共持的纜繩也應聲而斷，無獨有偶，在第六撞時，站在蕭對面的周錫瑋，其手持的纜繩也應聲斷裂。

馬英九當時參與2008年法鼓山除夕撞鐘時，由於應選舉承諾請辭國民黨黨主席，專心衝刺總統選舉，故在拉斷麻繩時，並非是國民黨黨主席的身分，而是國民黨總統候選人。

據了解，馬英九在總統任職期間年年出席該法鼓山的祈福傳統，缷任後仍持續參與盛事，僅於2021年，因新冠疫情嚴峻，由法鼓山取消原訂邀馬出席活動的打算。

法鼓山的紅繩，也似乎在2008年馬英九意外拉斷後，將原有的粗麻繩改成今日由手持紅繩握把敲鐘的儀式，而非由撞鐘者圍繞法華鐘進行。