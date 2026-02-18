快訊

115大考攻略／學檔愈早準備愈致勝 一階過了不代表安全

YouTube初二全球大當機！用戶哀號「 還我甄嬛傳」網：全台長輩小孩崩潰

畫面曝…賴總統台南祀典武廟發福袋 身旁主委「突劇烈嘔吐」活動一度中斷

鄭麗文紅繩抖動是喜兆？馬英九拉斷3次仍高票當選 缷任後仍持續參與

聯合新聞網／ 綜合報導
馬英九（左二）曾在法鼓山參加祈福撞鐘時，繩索突然斷掉，謝長廷（右二）還回頭看他。 圖／聯合報系資料照片
馬英九（左二）曾在法鼓山參加祈福撞鐘時，繩索突然斷掉，謝長廷（右二）還回頭看他。 圖／聯合報系資料照片

國民黨主席鄭麗文今年除夕受邀參與法鼓山除夕撞鐘聲祈福法會，因紅繩晃動引發關注。網友挖出過往前總統馬英九也曾在2008年的祈福法會上連續3次將當時還是麻繩的繩子拉斷，雖然現場氣氛尷尬，但馬英九於該年以七百多萬票、近六成得票率，當選中華民國總統，並在台灣政壇形成第二次政黨輪替，爾後又於2012年連任，氣勢當紅。

根據網友瘋傳當時的畫面，馬英九在第二撞時，手持的麻製纜繩竟應聲斷裂，只好走到蕭萬長身邊，與蕭分半條繩子繼續敲鐘。但到第四撞時，馬、蕭共持的纜繩也應聲而斷，無獨有偶，在第六撞時，站在蕭對面的周錫瑋，其手持的纜繩也應聲斷裂。

馬英九當時參與2008年法鼓山除夕撞鐘時，由於應選舉承諾請辭國民黨黨主席，專心衝刺總統選舉，故在拉斷麻繩時，並非是國民黨黨主席的身分，而是國民黨總統候選人。

據了解，馬英九在總統任職期間年年出席該法鼓山的祈福傳統，缷任後仍持續參與盛事，僅於2021年，因新冠疫情嚴峻，由法鼓山取消原訂邀馬出席活動的打算。

法鼓山的紅繩，也似乎在2008年馬英九意外拉斷後，將原有的粗麻繩改成今日由手持紅繩握把敲鐘的儀式，而非由撞鐘者圍繞法華鐘進行。

過往前總統馬英九參加法鼓山撞鐘祈福法會情形。記者林孟潔／攝影
過往前總統馬英九參加法鼓山撞鐘祈福法會情形。記者林孟潔／攝影

鄭麗文 馬英九 除夕

延伸閱讀

超玄！鄭麗文出席法鼓山除夕撞鐘 手中紅繩「2度劇烈抖動」險站不穩

民眾黨初選竄素人黑馬 家樂福員工陳彥廷擁台大碩士學歷震驚網友

頂奢紅包袋美翻！愛馬仕設計如「紙雕藝術品」 網驚嘆：馬年果真主場

流水畫、老虎、龍…居家招財擺設5大學問 放錯小心是招凶

相關新聞

影／賴總統台南祀典武廟發福袋 身旁主委突劇烈嘔吐 活動一度中斷

賴清德總統大年初二拜廟、發紅包行程第一站，清晨7時許到台南「臺灣祀典武廟」發放約1000個一元福袋」；不過在立委陳亭妃致...

除夕撞鐘「2度劇烈抖動」熱議不斷 鄭麗文親回：感受到巨大正能量

國民黨主席鄭麗文昨夜參與除夕撞鐘祈福時「2度劇烈抖動」，國民黨表示是「強烈感受到神明感召」，引發各界熱議。鄭麗文稍早表示...

鄭麗文遭陳培瑜質疑祈求台灣民主還極權？國民黨：大年初一血口噴人

國民黨主席鄭麗文「2度劇烈抖動」引發熱議，不過民進黨立委陳培瑜質疑，台灣宗教自由與中國極權呈現對比，鄭祈求的是民主法治或...

影／賴總統台南麻豆代天府發福袋 稱台美談判讓多國羨慕

賴清德總統大年初一拜廟、發紅包行程最後後一站，下午到台南麻豆代天府發放約1000個「一元福袋」。賴總統表示，這次台美關稅...

賴總統嘉義拜年宣示經濟成長信心 黃敏惠引星雲名言盼朝野和諧

賴清德總統今天下午2時在市長黃敏惠、立委王美惠、議長陳姿妏等人陪同下，前往嘉義市城隍廟參拜並向民眾拜年，廟埕周邊擠滿領取...

鄭麗文紅繩抖動是喜兆？馬英九拉斷3次仍高票當選 缷任後仍持續參與

國民黨主席鄭麗文今(2026)年除夕受邀參與法鼓山除夕撞鐘聲祈福法會，因紅繩晃動引發關注。網友挖出過往前總統馬英九也曾在2008年的祈福法會上連續3次將當時還是麻繩的繩子拉斷，雖然現場氣氛尷尬，但馬英九於該年以七百多萬票、近六成得票率，當選中華民國總統，並在台灣政壇形成第二次政黨輪替，爾後又於2012年連任，氣勢當紅。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。