鄭麗文遭陳培瑜質疑祈求台灣民主還極權？國民黨：大年初一血口噴人

國民黨主席鄭麗文「2度劇烈抖動」引發熱議，不過民進黨立委陳培瑜質疑，台灣宗教自由與中國極權呈現對比，鄭祈求的是民主法治或極權統治？國民黨回應，對陳在大年初一血口噴人、胡亂扣戴紅帽子深感遺憾，新年伊始心存善念、說好話、做好事是國人共同心願。

鄭麗文昨夜參與除夕撞鐘祈福時「2度劇烈抖動」，國民黨表示是「強烈感受到神明感召」；鄭麗文稍早也說，有感受大願之前、大法之下的巨大正能量。陳培瑜批評，台灣是宗教自由國家與中國極權形成對比，鄭麗文是祈求民主法治或極權統治？

國民黨回應，陳培瑜身為民進黨立法院黨團書記長，卻以「鄭麗文祈福時心中所想的到底是台灣民主法治的保障？還是想要把台灣帶往習近平的極權統治？」一說，在大年初一血口噴人、胡亂扣戴紅帽子，令人深感遺憾。

國民黨表示，鄭麗文在撞鐘時心中祝禱乞求的是願上蒼讓台灣風調雨順、國泰民安，兩岸和平沒有戰端，也承諾扮演好負責在野黨的角色，為人民監督執政黨，貫徹民主政治的原則。

國民黨指出，鄭麗文在撞鐘後的發言以及今天回答媒體記者的詢問，沒有一句話是攻擊民進黨或批評賴清德總統，大年初一，心存善念、說好話、做好事，是國人共同的意願，鄭麗文很不願意看到動見觀瞻的陳培瑜假借宗教感應來政黨鬥爭，對社會絕不是正面示範作用。

國民黨認為，宗教感應，因人而異，鄭麗文一心誠心禮佛向佛，宗教感應並非第一次，鄭麗文仍會一本初衷，做一個發揚佛祖愛人助人精神的信徒。