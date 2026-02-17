影／賴總統台南麻豆代天府發福袋 稱台美談判讓多國羨慕

賴清德總統大年初一拜廟、發紅包行程最後後一站，下午到台南麻豆代天府發放約1000個「一元福袋」。賴總統表示，這次台美關稅談判結果、讓很多國家都很羨慕，守住多項農產品，尤其蝴蝶蘭最大產地台南銷美零關稅，得到很大利益。

賴總統下午4點半前到達麻豆代天府發放紅包福袋前，等候多時的民眾排隊早已繞到廟外圍大馬路邊。不過賴總統車隊到達前突然有一名中年男子出現在廟宇側門，手持大字標語大聲喊話引來警方關注，大批員警團團圍住好說歹說請他到較遠處「意見表達區」，男子也配合前往，過程平和。

賴總統先由市長黃偉哲、在地立委郭國文、市長參選人陳亭妃、立委林宜瑾等陪同進廟參拜，不過先前率眾多議員宣示要當「台南隊長」的賴總統子弟兵立委林俊憲並沒有現身、引發關注。賴總統發「一元福袋」前致詞約5分鐘、停留約半小時。

賴總統表示，去年對台南來說是挑戰很大的一年，先是山區地震災情，後來海邊因風災受創嚴重，因此特地在大年初一回到台南，第一次到麻豆代天府向五府千歲為台南市民祈福，也希望送大家一元福袋，祝福大家一元復始、萬象更新。

賴總統表示，這次台美關稅談判，台灣半導體及衍生產品納入最優惠稅率，這讓許多國家相當羨慕，農產品部分守住很多品項，美國稻米、雞肉進口關稅沒調降，對台灣農民有保障，台南關係最密切的蝴蝶蘭銷往美國零關稅，「可說得到很大利益」。