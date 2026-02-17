快訊

明北部涼冷局部低溫13度 初三起回溫中南部高溫上看28度

繼記憶體後下一個暴漲零件？MLCC霸主村田證實考慮漲價 股價飆近7%

影／賴總統台南麻豆代天府發福袋 稱台美談判讓多國羨慕

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
賴總統台南麻豆代天府發福袋，致詞稱台美談判結果讓多國羨慕。記者周宗禎／攝影
賴總統台南麻豆代天府發福袋，致詞稱台美談判結果讓多國羨慕。記者周宗禎／攝影

賴清德總統大年初一拜廟、發紅包行程最後後一站，下午到台南麻豆代天府發放約1000個「一元福袋」。賴總統表示，這次台美關稅談判結果、讓很多國家都很羨慕，守住多項農產品，尤其蝴蝶蘭最大產地台南銷美零關稅，得到很大利益。

賴總統下午4點半前到達麻豆代天府發放紅包福袋前，等候多時的民眾排隊早已繞到廟外圍大馬路邊。不過賴總統車隊到達前突然有一名中年男子出現在廟宇側門，手持大字標語大聲喊話引來警方關注，大批員警團團圍住好說歹說請他到較遠處「意見表達區」，男子也配合前往，過程平和。

賴總統先由市長黃偉哲、在地立委郭國文、市長參選人陳亭妃、立委林宜瑾等陪同進廟參拜，不過先前率眾多議員宣示要當「台南隊長」的賴總統子弟兵立委林俊憲並沒有現身、引發關注。賴總統發「一元福袋」前致詞約5分鐘、停留約半小時。

賴總統表示，去年對台南來說是挑戰很大的一年，先是山區地震災情，後來海邊因風災受創嚴重，因此特地在大年初一回到台南，第一次到麻豆代天府向五府千歲為台南市民祈福，也希望送大家一元福袋，祝福大家一元復始、萬象更新。

賴總統表示，這次台美關稅談判，台灣半導體及衍生產品納入最優惠稅率，這讓許多國家相當羨慕，農產品部分守住很多品項，美國稻米、雞肉進口關稅沒調降，對台灣農民有保障，台南關係最密切的蝴蝶蘭銷往美國零關稅，「可說得到很大利益」。

賴總統到達前有中年男子，高舉大字看板在廟旁路邊高喊口號，員警勸導到遠處「意見表達區」。記者周宗禎／攝影
賴總統到達前有中年男子，高舉大字看板在廟旁路邊高喊口號，員警勸導到遠處「意見表達區」。記者周宗禎／攝影
賴總統台南麻豆代天府發福袋。記者周宗禎／攝影
賴總統台南麻豆代天府發福袋。記者周宗禎／攝影
賴總統台南麻豆代天府發福袋。記者周宗禎／攝影
賴總統台南麻豆代天府發福袋。記者周宗禎／攝影
賴總統台南麻豆代天府發福袋。記者周宗禎／攝影
賴總統台南麻豆代天府發福袋。記者周宗禎／攝影
賴總統台南麻豆代天府發福袋，致詞稱台美談判結果讓多國羨慕。記者周宗禎／攝影
賴總統台南麻豆代天府發福袋，致詞稱台美談判結果讓多國羨慕。記者周宗禎／攝影
賴總統到達前有中年男子，高舉大字看板在廟旁路邊高喊口號。記者周宗禎／攝影
賴總統到達前有中年男子，高舉大字看板在廟旁路邊高喊口號。記者周宗禎／攝影

台南 福袋 台美關稅 賴清德

延伸閱讀

賴總統台南發福袋 提蝴蝶蘭銷美零關稅利多

陳光復摔下樓梯頭部撞擊送醫 賴總統發文關心：請醫療團隊全力救治

赴嘉義城隍廟參拜 賴總統揭示提升國防力量等3大工作

初一參香祈福！于北辰赴桃園蓮華寺發福袋 分享馬年喜氣

相關新聞

除夕撞鐘「2度劇烈抖動」熱議不斷 鄭麗文親回：感受到巨大正能量

國民黨主席鄭麗文昨夜參與除夕撞鐘祈福時「2度劇烈抖動」，國民黨表示是「強烈感受到神明感召」，引發各界熱議。鄭麗文稍早表示...

特勤穿「Team Taiwan」帽T引討論 蕭美琴：連蔡英文都羨慕

副總統蕭美琴的特勤隨扈身穿墨綠色「Team Taiwan」帽T，引發討論。她今天說明，「Team Taiwan」象徵台灣...

卓榮泰大年初一送紅包 宣布宜蘭至羅東鐵路高架化「行政院已點頭」

宜蘭縣宜蘭至羅東鐵路高架化讓地方期待已久，行政院長卓榮泰8日表示將在農曆年前做出最終決定。今天大年初一卓揆到宜蘭市碧霞宮...

影／彰化南瑤宮四季籤大吉、小凶參半 蕭美琴：大家團結為國家努力

大年初一副總統蕭美琴今天到彰化縣南瑤宮參拜祈福，並發送新年福袋給民眾，南瑤宮今年抽出的「四季籤」，生意籤與年冬籤是大吉，...

鄭麗文除夕撞鐘「手中紅繩抖動」 網指站的位置是關鍵：鐘聲共振最強

昨天除夕法鼓山舉辦「法鼓山除夕撞鐘．為世界祈福活動」，國民黨主席鄭麗文於敲擊環節時，手中紅繩兩度劇烈抖動，引起討論。Th...

賴總統嘉義拜年宣示經濟成長信心 黃敏惠引星雲名言盼朝野和諧

賴清德總統今天下午2時在市長黃敏惠、立委王美惠、議長陳姿妏等人陪同下，前往嘉義市城隍廟參拜並向民眾拜年，廟埕周邊擠滿領取...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。