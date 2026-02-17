賴總統台南發福袋 提蝴蝶蘭銷美零關稅利多
總統賴清德今天下午到台南麻豆代天府發放福袋，向民眾致詞表示，這次台美關稅談判，很多農產品都有守住，其中與台南關係最密切的是蝴蝶蘭銷美零關稅，可因此得到很大利益。
賴總統安排於下午4時許到麻豆代天府發放福袋，吸引大批民眾提早到現場排隊，開始發放前排隊人龍已延伸到廟外圍牆邊，警方也動員大批人力前往疏導周邊交通。
賴總統抵達後，在台南市長黃偉哲等人陪同下先到廟內參香，再到廟口向現場民眾發表簡短談話，隨後開始發放福袋，拿到福袋的民眾都相當開心。
賴總統致詞表示，去年對台南來說是挑戰很大的一年，先是山區有地震災情，後來海邊也因風災受創嚴重，因此特安排在大年初一回到台南，向神明祈求四時無災、八節有慶，並希望透過送給大家一元福袋，祝福大家一元復始、萬象更新。
賴總統表示，這次與台美關稅談判，台灣半導體及其衍生產品納入最優惠稅率，這個成績讓許多國家相當羨慕。在農產品部分，則是有很多品項有守住，如稻米、雞肉進口關稅沒有調降，對台灣農民有保障，與台南關係最密切的是銷往美國蝴蝶蘭零關稅，可說得到很大利益。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。