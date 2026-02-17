賴總統台南發福袋 提蝴蝶蘭銷美零關稅利多

總統賴清德今天下午到台南麻豆代天府發放福袋，向民眾致詞表示，這次台美關稅談判，很多農產品都有守住，其中與台南關係最密切的是蝴蝶蘭銷美零關稅，可因此得到很大利益。

賴總統安排於下午4時許到麻豆代天府發放福袋，吸引大批民眾提早到現場排隊，開始發放前排隊人龍已延伸到廟外圍牆邊，警方也動員大批人力前往疏導周邊交通。

賴總統抵達後，在台南市長黃偉哲等人陪同下先到廟內參香，再到廟口向現場民眾發表簡短談話，隨後開始發放福袋，拿到福袋的民眾都相當開心。

賴總統致詞表示，去年對台南來說是挑戰很大的一年，先是山區有地震災情，後來海邊也因風災受創嚴重，因此特安排在大年初一回到台南，向神明祈求四時無災、八節有慶，並希望透過送給大家一元福袋，祝福大家一元復始、萬象更新。

賴總統表示，這次與台美關稅談判，台灣半導體及其衍生產品納入最優惠稅率，這個成績讓許多國家相當羨慕。在農產品部分，則是有很多品項有守住，如稻米、雞肉進口關稅沒有調降，對台灣農民有保障，與台南關係最密切的是銷往美國蝴蝶蘭零關稅，可說得到很大利益。