特勤穿「Team Taiwan」帽T引討論 蕭美琴：連蔡英文都羨慕

中央社／ 台中17日電
副總統蕭美琴（右2）17日南下參拜走春，特勤隨扈身穿墨綠色Team Taiwan帽T意外引發熱議。蕭副總統表示，Team Taiwan象徵對國家的認同、台灣的團結。圖／中央社
副總統蕭美琴的特勤隨扈身穿墨綠色「Team Taiwan」帽T，引發討論。她今天說明，「Team Taiwan」象徵台灣的團結，背後還有戰貓，維安團隊自製衣服連前總統蔡英文都很羨慕。

蕭副總統大年初一南下台中、彰化、南投多家宮廟參拜、發放馬年福袋，所到之處吸引大批民眾排隊等待，期待領取蕭副總統發送的馬年福袋。蕭副總統的特勤隨扈人員今天也換上新裝，墨綠色的帽T，胸前有「Team Taiwan」的字樣，網路引發討論，許多民眾詢問下標連結。

蕭副總統下午到大雅永興宮發放福袋時，親自為民眾解惑。她說，2年前大家一起為經典賽的台灣隊伍加油，「Team Taiwan」象徵對國家的認同、台灣的團結。

蕭副總統提到，這件衣服由維安團隊自製，衣服背後「Anping」字樣，為蕭美琴的警衛室代號「安平」，還有一隻戰貓圖案，RESILIENT字樣，中文為「韌性」之意，也是台灣人很重要的精神。她笑說，這一件衣服很受歡迎，「就連前總統蔡英文也很羨慕」，將會繼續秉持「Team Taiwan」的精神。

民進黨籍立委何欣純也身穿紅色的「Team Taiwan」跑行程，她說，讓大家感受重溫12強棒球世界冠軍的喜悅，3月即將登場的棒球經典賽，趁著新年走春期間，傳遞喜訊外也為台灣隊加油。

副總統蕭美琴17日大年初一南下參拜、發放馬年福袋，所到之處吸引大批人潮，她的特勤隨扈人員也換上新裝，為胸前寫有Team Taiwan的墨綠色帽T，背後還有戰貓，引發民眾熱烈討論。圖／中央社
