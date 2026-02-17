快訊

一度失去呼吸心跳 澎湖縣長陳光復摔落樓梯疑腦出血…後送本島治療

飛台遇大霧…新竹外海盤旋7圈返港加油再飛 全程7小時旅客叫苦

不要2000萬超級紅包！移工偏愛「1200萬大吉利」 背後原因曝光

澎湖縣長陳光復春節行程摔下樓梯頭部重創 最新狀況曝光

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導
澎湖縣長陳光復早上還在發紅包，下午就失足昏迷。取自陳光復臉書
澎湖縣陳光復今天下午在文化局演藝廳參加表演活動時，不慎從階梯摔落，傳出陳當場昏迷，目前已送三軍總醫院澎湖分院急救，病情仍待縣府、院方對外說明；民進黨澎湖縣黨部主委顏家康說，陳光復縣長現正在做檢查，預計後送高雄榮總進一步治療。

陳光復春節行程滿檔，下午2時40分許抵達演藝廳大廳，向民眾分送福袋，約3時許下樓時疑似失足摔下樓梯，因撞擊頭部受傷，目前仍在醫院急救。

縣府人員對於陳光復狀況所知不多，後由顏家康趕赴醫院陪伴，澎湖縣消防局長許文光說，縣長送醫後在三總澎湖分院急診室做檢查；至於送醫前狀況，許則強調有恢復意識，未多談病情。

顏家康說，陳光復縣長目前在急診室做檢查，預計後送高雄榮總進一步治療，他還未與縣長講上話，狀況待後續再跟大家說明。

