開箱總統府大啖台灣水餃 日本大胃王Angela佐藤：永遠難忘的新年

中央社／ 台北17日綜合外電報導
總統賴清德（中）邀請日本大胃王Angela佐藤（右）與YouTuber Iku（左）共同開箱總統府，考量Angela佐藤的食量，賴總統特別準備100顆水餃款待。圖／中央社（總統府提供）
日本大胃王Angela佐藤與YouTuber Iku今天在總統賴清德邀請下參訪總統府，3人還一起大啖台灣水餃，Angela佐藤開心發文指出：「這會是我永遠難忘的新年。真心感謝這一切。」

賴清德總統大年初一邀請Angela佐藤與Iku共同開箱總統府，從互贈家鄉伴手禮到一同享用台灣水餃，在輕鬆互動中傳遞台日緊密友好情誼。

Angela佐藤今天在Threads寫下感想：「總統親自帶我參觀，還請我吃象徵吉祥的水餃－而且我一口氣吃了100顆，真的非常感謝這份溫暖的款待。」

談起對賴總統的印象，Angela佐藤表示第一次見到他，「既感受到領袖的氣場與份量，也感受到真誠的溫暖與親切」。

面對賴總統邀約「要不要巡迴9個夜市全部吃遍」，Angela佐藤直呼「那一刻真的太幸福了，謝謝這份難得的鼓勵與心意」。

她也提到自己之所以喜歡台灣，不只是因為美食與觀光，更因為台灣人重情重義的心，「一直以來，台灣給我的溫暖與支持，我都放在心裡」。

Angela佐藤最後附上3人一同開心吃水餃的影片，並總結道：「這會是我永遠難忘的新年。真心感謝這一切。」

賴清德總統也在這篇貼文底下留言：「很開心有機會邀請Angela佐藤小姐跟Iku老師到總統府來，要記得我們夜市的約定喔！」

總統賴清德（中）邀日本大胃王Angela佐藤（右）與YouTuber Iku（左）開箱總統府，並親自導覽總統府紀念品中心，挑選多樣具台灣特色的紀念品送給他們。圖／中央社（總統府提供）
