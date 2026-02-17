開箱總統府大啖台灣水餃 日本大胃王Angela佐藤：永遠難忘的新年
日本大胃王Angela佐藤與YouTuber Iku今天在總統賴清德邀請下參訪總統府，3人還一起大啖台灣水餃，Angela佐藤開心發文指出：「這會是我永遠難忘的新年。真心感謝這一切。」
賴清德總統大年初一邀請Angela佐藤與Iku共同開箱總統府，從互贈家鄉伴手禮到一同享用台灣水餃，在輕鬆互動中傳遞台日緊密友好情誼。
Angela佐藤今天在Threads寫下感想：「總統親自帶我參觀，還請我吃象徵吉祥的水餃－而且我一口氣吃了100顆，真的非常感謝這份溫暖的款待。」
談起對賴總統的印象，Angela佐藤表示第一次見到他，「既感受到領袖的氣場與份量，也感受到真誠的溫暖與親切」。
面對賴總統邀約「要不要巡迴9個夜市全部吃遍」，Angela佐藤直呼「那一刻真的太幸福了，謝謝這份難得的鼓勵與心意」。
她也提到自己之所以喜歡台灣，不只是因為美食與觀光，更因為台灣人重情重義的心，「一直以來，台灣給我的溫暖與支持，我都放在心裡」。
Angela佐藤最後附上3人一同開心吃水餃的影片，並總結道：「這會是我永遠難忘的新年。真心感謝這一切。」
賴清德總統也在這篇貼文底下留言：「很開心有機會邀請Angela佐藤小姐跟Iku老師到總統府來，要記得我們夜市的約定喔！」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。