賴總統嘉義拜年宣示經濟成長信心 黃敏惠引星雲名言盼朝野和諧

賴清德總統今天下午2時在市長黃敏惠、立委王美惠、議長陳姿妏等人陪同下，前往嘉義市城隍廟參拜並向民眾拜年，廟埕周邊擠滿領取紅包的人龍。賴清德表示，去年台灣經濟成長率達8.65%，優於美、日、韓等國，未來政府將持續強化國防、推動經濟建設並落實各項社會福利，讓經濟進步的果實由全民共享。面對當前中央與立院局勢，黃敏惠致詞時引用星雲大師「和諧共生」名言，期盼執政與在野對立予以和諧。

賴清德入廟參拜後在廟埕向民眾問候，現場氣氛熱烈。他在致詞時叩謝神恩，祈求台灣風調雨順、國泰民安。賴清德說，擔任總統以來非常重視台灣的生存發展與經濟進步，感謝百工百業共同打拚，讓台灣在面對國際挑戰時仍交出亮眼成績單。去年第四季經濟成長率達12.68%，全年成長8.65%，股市也站上3萬3000點，預估今年經濟情勢會越來越好。

針對未來施政，賴清德提出三大面向。首先是提高國防力量確保國家安全；其次是推動經濟建設，特別要協助中小微企業升級轉型，把握對等關稅通過後的契機將商品銷往美國；最後是全面照顧人民。他提及，政府落實0到6歲國家一起養、高中高職免學費及私立大學學費補助，並透過教育栽培人才來改善個人生活與社會環境。

在社會福利與照顧弱勢方面，賴清德說，全台已有1萬5000多個長照據點，行政院也通過調升老農年金至每年1萬元，並增加低收入戶與中低收入戶的每月補助。他指出，未來將透過加薪與減稅雙管齊下，包括調高軍公教薪資與勞工基本薪資，並呼籲企業為員工加薪，將人民照顧好，經濟進步才有價值。

黃敏惠表示，祝願賴清德領導國政順心如意，贏得最高民意。不過，她話鋒一轉地說，藉由星雲大師一句話「和諧共生、馬到成功」祝福大家新年快樂。這番話似乎也是她的新年希望，期盼執政、在野間的對立予以和諧。

立委王美惠表示，總統非常關心嘉義建設，未來會繼續與市府及各級民代合作，為嘉義市爭取更多經費。