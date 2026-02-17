快訊

飛台遇大霧…新竹外海盤旋7圈返港加油再飛 全程7小時旅客叫苦

不要2000萬超級紅包！移工偏愛「1200萬大吉利」 背後原因曝光

國5北向宜蘭至頭城「紫爆」 明初二回娘家易壅塞路段一次看

赴嘉義城隍廟參拜 賴總統揭示提升國防力量等3大工作

中央社／ 嘉義市17日電
總統賴清德（前左2）17日大年初一赴嘉義市城隍廟參拜，致詞時提到2025年在大家打拚下，台灣經濟成長率達逾8%，政府2026年會繼續提升國防力量、擴大推動經濟建設和照顧人民。前右2為嘉義市長黃敏惠。圖／中央社
總統賴清德（前左2）17日大年初一赴嘉義市城隍廟參拜，致詞時提到2025年在大家打拚下，台灣經濟成長率達逾8%，政府2026年會繼續提升國防力量、擴大推動經濟建設和照顧人民。前右2為嘉義市長黃敏惠。圖／中央社

總統賴清德今天表示，去年面臨中國威脅和美國對等關稅，在大家打拚之下，台灣經濟成長率去年達逾8%，政府今年繼續提升國防力量、擴大推動經濟建設和照顧人民。

賴總統今天到嘉義市城隍廟參拜祈福，在民進黨立委王美惠、嘉義市長黃敏惠等人陪同下，發放福袋給民眾。

賴總統致詞時說，去年面臨中國威脅，也面臨美國對等關稅，但在大家打拚之下交出一張好成績單，台灣經濟成長率逾8%，鄰近國家日本、韓國成長率皆1%多，美國則2%多，中國4%多，且台股突破3萬3000點。

他表示，大家都在想去年進步那麼多，今年恐難突破，但行政院主計總處已經估計，今年經濟成長率會達7.71%，而國際權威機構也預測，台灣今年經濟成長率會超過8%，所以台灣情勢越來越好。

賴總統強調，台灣經濟越來越好，政府稅收增加，政府已規劃3大面向，包括提高國防力量，讓國家更安全；第二是擴大推動經濟建設，讓經濟更加進步，特別是要照顧中小微型企業，讓它可以升級、可以轉型，更具競爭力；第三是繼續照顧人民。

他說，政府目前推行0歲到6歲「國家一起養」政策，且高中職無論公私立都免學費，就讀私立大學給予補助，此外全台有逾1萬5000多個長照據點、逾10萬名長照服務員照顧長輩，從今年開始提高老農年金，也為軍公教加薪、調高勞工基本工資，而且減稅，把人民照顧好。

賴總統期盼大家今年繼續打拚，再創造台灣經濟佳績；他隨後到嘉義縣朴子配天宮參拜祈福，民進黨立委蔡易餘、陳冠廷和嘉義縣長翁章梁等人陪同，並發放福袋給民眾。

總統賴清德（紅衣者）17日到嘉義市城隍廟參拜祈福，隨後發放福袋給民眾，有民眾帶著自製道具與賴總統合。圖／中央社
總統賴清德（紅衣者）17日到嘉義市城隍廟參拜祈福，隨後發放福袋給民眾，有民眾帶著自製道具與賴總統合。圖／中央社

嘉義 賴清德

延伸閱讀

影／迎新春！大年初一鍾東錦造訪苗縣各地宮廟祈福 發放馬年福袋

影／紫南宮初一逾10萬人參拜！去年借金4億還7億 有人捐300萬大金牌

漁港最強銅板價炸物店！嘉義布袋「海味芋泥餅」在地人推爆 朝聖「超大片烏魚子+綿密芋泥」秒入坑

總統盼立院速通過國防特別預算 柯文哲：選最優版

相關新聞

鄭麗文除夕撞鐘「手中紅繩抖動」 網指站的位置是關鍵：鐘聲共振最強

昨天除夕法鼓山舉辦「法鼓山除夕撞鐘．為世界祈福活動」，國民黨主席鄭麗文於敲擊環節時，手中紅繩兩度劇烈抖動，引起討論。Th...

賴總統嘉義拜年宣示經濟成長信心 黃敏惠引星雲名言盼朝野和諧

賴清德總統今天下午2時在市長黃敏惠、立委王美惠、議長陳姿妏等人陪同下，前往嘉義市城隍廟參拜並向民眾拜年，廟埕周邊擠滿領取...

卓榮泰大年初一送紅包 宣布宜蘭至羅東鐵路高架化「行政院已點頭」

宜蘭縣宜蘭至羅東鐵路高架化讓地方期待已久，行政院長卓榮泰8日表示將在農曆年前做出最終決定。今天大年初一卓揆到宜蘭市碧霞宮...

影／彰化南瑤宮四季籤大吉、小凶參半 蕭美琴：大家團結為國家努力

大年初一副總統蕭美琴今天到彰化縣南瑤宮參拜祈福，並發送新年福袋給民眾，南瑤宮今年抽出的「四季籤」，生意籤與年冬籤是大吉，...

總統盼立院速通過國防特別預算 柯文哲：選最優版

總統賴清德今天說，盼立院開議後趕快通過國防特別預算與國家總預算。民眾黨創黨主席柯文哲說，國家安全需花錢但要花得有意義，各...

潘孟安春節返鄉 必吃屏東肉圓萬丹飯湯

春節返鄉，總統府秘書長潘孟安回到故鄉屏東立刻化身「在地老饕」，大啖肉圓、萬丹飯湯等家鄉必吃美食。他說，回到屏東最療癒的就...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。