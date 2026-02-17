赴嘉義城隍廟參拜 賴總統揭示提升國防力量等3大工作

總統賴清德今天表示，去年面臨中國威脅和美國對等關稅，在大家打拚之下，台灣經濟成長率去年達逾8%，政府今年繼續提升國防力量、擴大推動經濟建設和照顧人民。

賴總統今天到嘉義市城隍廟參拜祈福，在民進黨立委王美惠、嘉義市長黃敏惠等人陪同下，發放福袋給民眾。

賴總統致詞時說，去年面臨中國威脅，也面臨美國對等關稅，但在大家打拚之下交出一張好成績單，台灣經濟成長率逾8%，鄰近國家日本、韓國成長率皆1%多，美國則2%多，中國4%多，且台股突破3萬3000點。

他表示，大家都在想去年進步那麼多，今年恐難突破，但行政院主計總處已經估計，今年經濟成長率會達7.71%，而國際權威機構也預測，台灣今年經濟成長率會超過8%，所以台灣情勢越來越好。

賴總統強調，台灣經濟越來越好，政府稅收增加，政府已規劃3大面向，包括提高國防力量，讓國家更安全；第二是擴大推動經濟建設，讓經濟更加進步，特別是要照顧中小微型企業，讓它可以升級、可以轉型，更具競爭力；第三是繼續照顧人民。

他說，政府目前推行0歲到6歲「國家一起養」政策，且高中職無論公私立都免學費，就讀私立大學給予補助，此外全台有逾1萬5000多個長照據點、逾10萬名長照服務員照顧長輩，從今年開始提高老農年金，也為軍公教加薪、調高勞工基本工資，而且減稅，把人民照顧好。

賴總統期盼大家今年繼續打拚，再創造台灣經濟佳績；他隨後到嘉義縣朴子配天宮參拜祈福，民進黨立委蔡易餘、陳冠廷和嘉義縣長翁章梁等人陪同，並發放福袋給民眾。