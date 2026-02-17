卓榮泰大年初一送紅包 宣布宜蘭至羅東鐵路高架化「行政院已點頭」

快訊

聯合報／ 記者王思慧／宜蘭即時報導
行政院長卓榮泰（前排右三）今天大年初一到宜蘭市碧霞宮發紅包，宣布宜蘭到羅東鐵路高架化計畫，「行政院原則上完全同意這個案子」。圖／民眾提供
宜蘭縣宜蘭至羅東鐵路高架化讓地方期待已久，行政院卓榮泰8日表示將在農曆年前做出最終決定。今天大年初一卓揆到宜蘭市碧霞宮發紅包，宣布鐵路高架化計畫「行政院原則上完全同意這個案子」，確定要施工。

卓榮泰表示，不久前他與立委陳俊宇、行政院政務顧問林國漳前往宜蘭實地會勘，針對宜蘭、二結、中洲到羅東等4個車站鐵路高架化工程了解情形。他指出，這項工程地方鄉親期盼已久，經實地勘查後，更認為應加速推動。

卓榮泰說，宜蘭到羅東4個車站鐵路高架化後，該路段減少很多平交道、地下道與路橋，尤其大家要去醫院會更快速、方便，上次說過年以前一定要做決定，因此在放春節的前一天，「行政院原則上完全同意這個案子了」，已經接續要做，未來會再看預算怎麼安排，讓中央跟地方可以共同來做好這個事情。

卓榮泰指出，計畫雖獲行政院同意，仍須立法院通過預算才能正式啟動，要拜託立委陳俊宇協助。未來將視預算編列與排程，由中央與地方合作，確保經費充足、負擔合理，推動工程順利進行。

行政院長卓榮泰（前排右三）今天大年初一到宜蘭市碧霞宮發紅包，宣布宜蘭到羅東鐵路高架化計畫，「行政院原則上完全同意這個案子」。圖／民眾提供
