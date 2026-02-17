快訊

影／彰化南瑤宮四季籤大吉、小凶參半 蕭美琴：大家團結為國家努力

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
副總統蕭美琴（前右3）大年初一到彰化縣南瑤宮參拜祈福，並發送福袋給民眾，彰化縣長王惠美（左2）、民進黨彰化縣長參選人立委陳素月（左1）等人陪同。記者林宛諭／攝影
大年初一副總統蕭美琴今天到彰化南瑤宮參拜祈福，並發送新年福袋給民眾，南瑤宮今年抽出的「四季籤」，生意籤與年冬籤是大吉，但人民籤與六畜籤卻是小凶，蕭美琴則喊話「期待台灣大家團結一起為這國家來努力加油，大家都幸福平安快樂」。

蕭美琴今天上午到大村鄉埤腳五通宮、下午到彰化市南瑤宮參拜，並發送福袋給大家，民眾大排長龍等著領副總統的福袋，蕭美琴發送福袋時一一對大家說「新年快樂」，彰化縣長王惠美、民進黨彰化縣長參選人立委陳素月、立委黃秀芳、陳秀寶、彰化市長林世賢等人都陪同發送福袋。

南瑤宮在大年初一子時也抽出四季籤，揭示今年運勢，今年抽出的生意籤是大吉，籤文「草木枯還發，全憑造化功。莫愁去路遠，籍得一帆風。」；年冬籤大吉，籤文：「東風得解凍，先占洛陽春。玉骨冰肌潤，清風隔隴聞。」；但人民籤是小凶至中平，籤文「明珠失手中，美玉被塵蒙，卡和應難得，行人信未通。」；六畜籤也是小凶，籤文「作事未和同，焦心枉費工。魚游深潭曲，下網也成空。」

蕭美琴則期許，「國泰民安、台灣加油，台灣在世界上會繼續一馬當先」，讓賴總統繼續帶領大家，很期待台灣大家團結，一起為這國家來努力加油。不過當記者問到人民籤是小凶的看法，蕭美琴仍帶著微笑說「大家都幸福平安快樂」。

南瑤宮管理人、市長林世賢則說，今年的四季籤呈現「商農皆旺、人需守靜」的格局。生意籤與年冬籤雙雙開出吉兆，預示丙午年將是經濟全面復甦、生機盎然的一年，尤其是商業活動將有如神助。

不過林世賢也提醒，儘管大環境看好，但從人民籤與六畜籤來看，人心的安定與團隊的契合度將是成敗關鍵。如果內部無法和衷共濟，或因急功近利而焦慮，就容易像在深潭中空撈一場。

副總統蕭美琴（前右2）大年初一到彰化縣南瑤宮參拜祈福，並發送福袋給民眾。記者林宛諭／攝影
副總統蕭美琴（前右2）大年初一到彰化縣南瑤宮參拜祈福，並發送福袋給民眾，彰化縣長王惠美（左1）、彰化市長林世賢（右3）等人陪同。記者林宛諭／攝影
