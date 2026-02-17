快訊

鄭麗文除夕撞鐘「手中紅繩抖動」 網指站的位置是關鍵：鐘聲共振最強

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
國民黨主席鄭麗文（中）昨天除夕出席法鼓山「法鼓山除夕撞鐘．為世界祈福活動」；手中紅繩劇烈抖動。記者林伯東／攝影
國民黨主席鄭麗文（中）昨天除夕出席法鼓山「法鼓山除夕撞鐘．為世界祈福活動」；手中紅繩劇烈抖動。記者林伯東／攝影

昨天除夕法鼓山舉辦「法鼓山除夕撞鐘．為世界祈福活動」，國民黨主席鄭麗文於敲擊環節時，手中紅繩兩度劇烈抖動，引起討論。Threads有網友發問，排除對政黨的偏好，對這個靈動有無合理的解釋。其他網友紛紛分享看法，一名網友表示，「鐘聲共振造成的，她又在接近正中位置，共振最強的位置上。要說成靈動也可以，但要詮釋成神給予警告，還是神降神跡給她加持，正反面詮釋都是看人的解釋的」。

Threads網友發問，除夕法法鼓山撞鐘祈福法會上，第107下到108下最後一下的畫面，可見鄭麗文手中的紅繩抖動，好奇原因。

其他網友表示，「太神奇了，如果是整條紅繩晃，會被解釋成是人為拉扯，但是只有放在桌上的部分抖動，更讓人覺得佛祖有所指示」、「鐘聲共振音波傳導效果，且又是站在中間，玄學方面或許幫她清靈淨化」、「有去過的人都知道，金山晚上又下雨的冬天是很冷的，純粹應該是穿的不夠暖產生的抖動，大家真是想太多啦」、「不用放大過度解讀」、「就她那一條動是真的很神奇」、「不要怪力亂神」、「科學的盡頭果然是玄學」。

國民黨對此表示，鄭麗文一向虔誠向佛，昨祈願感受到神明感召，她心頭震動、感受強烈，誓願會善盡責任，為民監督執政黨，也祈求神明保佑。

首度抖動

二度抖動

