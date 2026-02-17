總統盼立院速通過國防特別預算 柯文哲：選最優版

快訊

中央社／ 新竹市17日電
民眾黨前主席柯文哲。圖／聯合報系資料照片
總統賴清德今天說，盼立院開議後趕快通過國防特別預算與國家總預算。民眾黨創黨主席柯文哲說，國家安全需花錢但要花得有意義，各黨提軍購案在立院討論後選出最好版本。

賴總統今天到艋舺龍山寺參香、發放福袋時致詞表示，去年台灣經濟成長率很好，要把握這個基礎繼續發揮，也希望朝野為國家、人民設想，立法院開議後，趕快通過國防特別預算與國家總預算。

對此，柯文哲上午到新竹市開台金山寺參拜並發放小紅包時接受媒體聯訪表示，國家安全是需要花錢的，但要花得有意義，各黨提出的軍購案都可在立法院討論，看哪一個是最好的，儘速把這個問題解決掉。

柯文哲說，目前台灣經濟發展，表面上看起來GDP成長，但問題是民眾覺得薪水沒有增加，所以在關注半導體產業時，也要關注一些傳統產業。

關於春節行程，柯文哲說，今天下午還會到新竹縣廟宇參拜、發紅包，明天則到苗栗縣，這幾天主要會在新竹市附近活動。

國防特別預算 柯文哲 新竹

相關新聞

超玄！鄭麗文出席法鼓山除夕撞鐘 手中紅繩「2度劇烈抖動」險站不穩

丙午馬年到來，法鼓山於16日除夕夜舉辦撞鐘祈福活動，前3響禮由賴清德總統引領祈願，國民黨主席鄭麗文則敲擊最後3響。而在最後一聲鐘響即108響前後，鄭麗文手中的紅繩兩度「抖動」，引發網友熱議。

賴總統讚去年台股亮眼 喊話立院總預算盡快審過「要為國家人民設想」

今天是農曆春節大年初一，賴清德總統首場行程前往萬華區艋舺龍山寺參拜發放發財金。賴總統致詞提及台灣去年經濟及台股表現亮眼，...

潘孟安春節返鄉 必吃屏東肉圓萬丹飯湯

春節返鄉，總統府秘書長潘孟安回到故鄉屏東立刻化身「在地老饕」，大啖肉圓、萬丹飯湯等家鄉必吃美食。他說，回到屏東最療癒的就...

影／新春參拜談經濟 賴清德：15年來最好

賴清德總統與民進黨新北市長參選人蘇巧慧上午一同前往竹林山觀音寺參拜，賴清德表示，台灣去年的經濟成長率是鄰近國家中最高，股...

鄭麗文除夕撞鐘「2度劇烈抖動」引熱議 國民黨曝：強烈感受到神明感召

國民黨主席鄭麗文昨天出席由法鼓山在新北金山舉行的除夕撞鐘祈福活動，她於敲擊環節時，手中紅繩「2度劇烈抖動」，畫面引發熱議...

