總統盼立院速通過國防特別預算 柯文哲：選最優版

總統賴清德今天說，盼立院開議後趕快通過國防特別預算與國家總預算。民眾黨創黨主席柯文哲說，國家安全需花錢但要花得有意義，各黨提軍購案在立院討論後選出最好版本。

賴總統今天到艋舺龍山寺參香、發放福袋時致詞表示，去年台灣經濟成長率很好，要把握這個基礎繼續發揮，也希望朝野為國家、人民設想，立法院開議後，趕快通過國防特別預算與國家總預算。

對此，柯文哲上午到新竹市開台金山寺參拜並發放小紅包時接受媒體聯訪表示，國家安全是需要花錢的，但要花得有意義，各黨提出的軍購案都可在立法院討論，看哪一個是最好的，儘速把這個問題解決掉。

柯文哲說，目前台灣經濟發展，表面上看起來GDP成長，但問題是民眾覺得薪水沒有增加，所以在關注半導體產業時，也要關注一些傳統產業。

關於春節行程，柯文哲說，今天下午還會到新竹縣廟宇參拜、發紅包，明天則到苗栗縣，這幾天主要會在新竹市附近活動。