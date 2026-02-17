潘孟安春節返鄉 必吃屏東肉圓萬丹飯湯

快訊

中央社／ 台北17日電
總統府秘書長潘孟安。圖／聯合報系資料照
春節返鄉，總統府秘書長潘孟安回到故鄉屏東立刻化身「在地老饕」，大啖肉圓、萬丹飯湯等家鄉必吃美食。他說，回到屏東最療癒的就是家鄉味，這不僅是味蕾的記憶，更是與土地連結的最佳方式。

春節返鄉潮展開，潘孟安一回到屏東，迫不及待大展「在地老饕」本色，立刻化身導航員，熟練地指引助理穿梭大街小巷，馬不停蹄直奔在地菜市場。潘孟安熟門熟路地擠進人潮，準確尋獲心心念念的肉圓攤，迅速買好美食後提上車，展現出與平日在嚴肅辦公室截然不同的形象。

一上車，潘孟安拿出隨身準備的環保餐具，大口品嚐熱騰騰的肉圓，更熱情推廣心中的「南國美食清單」，包括屏東肉圓、萬丹飯湯、碗粿等在地庶民小吃，強調這些是他「返鄉必吃靈魂」。

品嚐過程中，潘孟安更幽默隔空喊話民進黨台中選區立委蔡其昌，針對對方的「台中炒麵第一」論點幽默反擊，直呼屏東肉圓的美味無可取代。

