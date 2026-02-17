快訊

鄭麗文除夕撞鐘手中紅繩「2度劇烈抖動」引熱議 國民黨回應

過一個功德殊勝的馬年！西藏神山轉好運

蔣經國日記／1972春節美中上海公報 金馬悄升一級戰備

鄭麗文除夕撞鐘「2度劇烈抖動」引熱議 國民黨曝：強烈感受到神明感召

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨主席鄭麗文（中）除夕出席法鼓山「法鼓山除夕撞鐘．為世界祈福活動」；過程中被網友發現，手中紅繩「2度劇烈抖動」，差點站不穩。記者林伯東／攝影
國民黨主席鄭麗文（中）除夕出席法鼓山「法鼓山除夕撞鐘．為世界祈福活動」；過程中被網友發現，手中紅繩「2度劇烈抖動」，差點站不穩。記者林伯東／攝影

國民黨主席鄭麗文昨天出席由法鼓山在新北金山舉行的除夕撞鐘祈福活動，她於敲擊環節時，手中紅繩「2度劇烈抖動」，畫面引發熱議。國民黨回應，鄭麗文一向虔誠向佛，昨祈願感受到神明感召，她心頭震動、感受強烈，誓願會善盡責任，為民監督執政黨，也祈求神明保佑。

新年到來，不少政治人物也於過年期間參與各類祈福活動；法鼓山昨晚舉行「除夕撞鐘‧為世界祈福活動」，由法鼓山方丈和尚果暉法師、副住持果醒法師及賴清德總統帶領全民祈願，鄭麗文也出席參與。

前3響禮由賴總統引領祈願，鄭麗文則與方丈和尚果暉法師、環境部長彭啓明、考試委員鄧家基等人共同敲擊最後3響，在敲響法華鐘第108響前祈福時，鄭麗文握著的紅色繩子突然震動，鄭麗文身體微傾緊握紅繩，不讓繩子脫手；敲下第108響後，鄭麗文手中的紅繩再度抖動，且幅度更大，不只她差點站不穩，還嚇到隔壁的鄧家基。紅繩兩度「抖動」畫面一出，引發網友熱議。

首度抖動

二度抖動

國民黨回應，有關鄭麗文手握紅繩劇烈抖動一事，原為鄭麗文與神明間的互動，不足為外人道，但眾多媒體殷殷垂問，因此簡要回應。鄭麗文一向虔誠向佛，昨天除夕夜在法鼓山撞鐘時，誠心為台灣這片土地和人民祈願國泰民安、兩岸和平、遠離戰火，強烈感受到神明的感召，回應她虔心祝禱；她心頭震動、感受強烈，誓願會善盡最大在野黨主席的責任，為人民好好監督執政黨，也祈求神明的引導保佑祝福。

鄭麗文 神明 除夕夜

延伸閱讀

超玄！鄭麗文出席法鼓山除夕撞鐘 手中紅繩「2度劇烈抖動」險站不穩

影／化身美食小偵探採買年貨 鄭麗文南門市場購年糕喻步步高升

影／鄭麗文「隔江打盧」？盧秀燕：我跟鄭主席情同姊妹、有商有量

影／李四川投入新北選戰？ 鄭麗文盼討個好彩頭：全台灣人都很高興

相關新聞

超玄！鄭麗文出席法鼓山除夕撞鐘 手中紅繩「2度劇烈抖動」險站不穩

丙午馬年到來，法鼓山於16日除夕夜舉辦撞鐘祈福活動，前3響禮由賴清德總統引領祈願，國民黨主席鄭麗文則敲擊最後3響。而在最後一聲鐘響即108響前後，鄭麗文手中的紅繩兩度「抖動」，引發網友熱議。

賴總統讚去年台股亮眼 喊話立院總預算盡快審過「要為國家人民設想」

今天是農曆春節大年初一，賴清德總統首場行程前往萬華區艋舺龍山寺參拜發放發財金。賴總統致詞提及台灣去年經濟及台股表現亮眼，...

影／新春參拜談經濟 賴清德：15年來最好

賴清德總統與民進黨新北市長參選人蘇巧慧上午一同前往竹林山觀音寺參拜，賴清德表示，台灣去年的經濟成長率是鄰近國家中最高，股...

鄭麗文除夕撞鐘「2度劇烈抖動」引熱議 國民黨曝：強烈感受到神明感召

國民黨主席鄭麗文昨天出席由法鼓山在新北金山舉行的除夕撞鐘祈福活動，她於敲擊環節時，手中紅繩「2度劇烈抖動」，畫面引發熱議...

黃國昌走春遇嗆聲 紅帽男狂酸「美國人的爸爸加油」

民眾黨主席黃國昌今早前往新莊武聖廟參拜並發送福袋，不過活動期間現場出現插曲，一名戴紅帽的男子突然高聲怒罵，批評黃「擋國防...

立委黃建賓與立院總務處長熱愛音樂 共組樂團飆歌

國民黨立委黃建賓與立法院總務處長廖炯志都熱愛音樂，兩人合組樂團，曾在立法院尾牙中表演，獲得滿堂彩。談到過往練團的趣事，黃...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。