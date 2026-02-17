賴總統邀日本大胃王開箱總統府 款待百顆水餃

今天是大年初一，總統府上演一場別開生面的「百顆水餃迎新年」。總統賴清德邀請日本大胃王Angela佐藤與YouTuber Iku共同開箱總統府，從互贈家鄉伴手禮到共啖台灣水餃，在輕鬆互動中傳遞台日緊密友好情誼。

賴總統以日文歡迎Angela佐藤、Iku。Angela佐藤說，見到總統相當開心，「活了50年現在是最開心的時刻，比大胃王獲勝還要開心」。

賴總統親自導覽總統府紀念品中心，並挑選多樣具台灣特色的紀念品給Angela佐藤，包括「未來做總統」筆袋、紅色漁夫帽、台灣造型菜瓜布、台灣帆布袋、總統府茄芷袋及台灣帽T等。

得知Iku育有1名5歲女兒，賴總統也特地挑選致贈「未來做總統」包屁衣。Iku表示，台灣的伴手禮，由台灣的總統來選，太厲害了。

賴總統與Angela佐藤、Iku隨後轉往總統府交誼廳，一同享用道地的台灣水餃，水餃因外型酷似「元寶」，寓意「招財進寶」。考量Angela佐藤的食量，賴總統特別準備100顆水餃款待，席間賴總統分享過去曾造訪Angela佐藤的家鄉北海道，對當地海鮮與白色戀人餅乾印象深刻。

Angela佐藤準備一大袋來自北海道的伴手禮，其中有日本漫畫「黃金神威」聯名的紅豆麵包、白色戀人餅乾等，以及Iku在日本出版的「台灣華語書籍」。賴總統也準備伴手禮回贈，包括皮蛋口味的餅乾、總統府限定乖乖、鳳梨酥、烏魚子等各式台灣特色零食。

Iku提及，每次日本遇到問題的時候，台灣總是一直支持日本。賴總統說，台灣也是一樣，無論是台灣地震、颱風，日本都支持著台灣；過去台灣鳳梨曾賣不出去，時任日本首相安倍晉三在日本推銷台灣鳳梨，日本跟台灣感情很好，就像家人一樣。

賴總統也問有沒有去過台南並說，台南的食物都有點甜味、都加糖。

Angela佐藤表示，希望可以為台灣出一份力，想要吃遍台灣美食，再跟日本好好宣傳台灣，她並透露自己最喜歡的食物，第一名是日本的水羊羹，第二名是台灣肉圓。

賴總統則大方邀約，希望在Angela佐藤訪台期間，招待她品嚐夜市美食，讓她直呼「想要在台灣住下來」。

Angela佐藤最後輕鬆完食100顆水餃，賴總統對其驚人食量大開眼界，並說過去就曾在電視上看過她吃東西、很厲害。