超玄！鄭麗文出席法鼓山除夕撞鐘 手中紅繩「2度劇烈抖動」險站不穩
丙午馬年到來，法鼓山於16日除夕夜舉辦撞鐘祈福活動，前3響禮由賴清德總統引領祈願，國民黨主席鄭麗文則敲擊最後3響。而在最後一聲鐘響即108響前後，鄭麗文手中的紅繩兩度「抖動」，引發網友熱議。
法鼓山方丈和尚果暉法師、副住持果醒法師及賴總統帶領全民祈願，敲響鐘聲前3響，賴清德祈求法華鐘聲為國家帶來安全繁榮，也喊話立法院盡速通過國防特別預算及總預算，讓國家更安全。
鄭麗文則與方丈和尚果暉法師、環境部長彭啓明、考試委員鄧家基等人共同敲擊最後3響，在敲響法華鐘第108響前祈福時，鄭麗文握著的紅色繩子突然震動，鄭麗文身體微傾緊握紅繩，不讓繩子脫手；敲下第108響後，鄭麗文手中的紅繩再度抖動，且幅度更大，不只她差點站不穩，還嚇到隔壁的考試委員鄧家基。
首度抖動
二度抖動
由於其他人手上的紅繩皆非常穩定，僅鄭麗文一人發生明顯抖動，超玄現象引發網路討論，「我去找出原影片用0.25倍速觀看，真的蠻不可思議，紅繩自己動起來了…而且鄭的神情明顯感受到而受到驚嚇」、「桌子上的紅繩照理來說根本不可能連動成這樣」、「那個繩子的抖動不是人為的，從她本人的表情可以看得出來，她當下的驚嚇程度」。
