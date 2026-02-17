快訊

蘆洲湧蓮寺國運「下下籤」 警惕執政者做任何事都要謹慎不能草率

是否持續提供台灣武器？川普證實正和習近平溝通 「很快會做決定」

賴總統初一龍山寺參拜許三願 喊話立院總預算盡快審過「要為國家人民設想」

立委黃建賓與立院總務處長熱愛音樂 共組樂團飆歌

中央社／ 台北17日電
國民黨台東立委黃建賓。圖／黃建賓辦公室提供
國民黨台東立委黃建賓。圖／黃建賓辦公室提供

國民黨立委黃建賓與立法院總務處長廖炯志都熱愛音樂，兩人合組樂團，曾在立法院尾牙中表演，獲得滿堂彩。談到過往練團的趣事，黃建賓說，有次民進黨立委打破議場玻璃衝進議場時，他們正在練團，接到消息後彼此看了一眼，就默默收起樂器，衝回立法院因應。

在國會辦公室擺著一台DJ控制器的黃建賓非常熱愛音樂，會彈吉他、貝斯、打爵士鼓，黃建賓受訪表示，小時候就愛聽歌，但沒接觸過樂器，到唸專科時與愛唱歌的學生一起加入口琴社，進而才開始接觸樂器，包括打鼓以及與一同住校的學生學彈吉他；然後就在專科時組了人生的第一個樂團，而他當時負責演奏貝斯，至於為什麼負責貝斯，是因為猜拳猜輸了。

談到跟廖炯志組樂團的過程，黃建賓說，他一開始不認識廖炯志，是當時廖炯志接任立法院總務處長時來拜訪，發現他辦公室有放一把貝斯，就聊到組樂團的事，相互交流過去樂團表演的影片，就相約組團開始練團，就這樣湊起來了。

黃建賓也提到，團員還包括廖炯志孩子的朋友，所以在喜愛的音樂上，出現不同世代的交流，雖然大家年紀有差距，但音樂是沒有距離的，他會推薦他愛的老歌給樂團中的年輕人聽，大家很快就拉近彼此的距離，漸漸有了許多共鳴與話題。

黃建賓說，2025年是非常有挑戰的一年，包括面對到大罷免，以及國會中有許多的碰撞，讓他感受到震撼教育，壓力非常大，所以在練團時，可以專注在自己負責的樂器，將每段旋律練習好，過程可以讓自己暫時不用想太多事，是一個可以穩定心情的時刻，也是種紓壓的方式。

談到與廖炯志練團時發生的趣事，黃建賓說，有次在與廖炯志練團時，是要修財劃法的前一天，結果執政黨立委晚上敲破議場玻璃衝進議場，當時他與廖炯志對看一眼後，就開始收樂器，衝回立法院幫忙；當時真的非常緊急，但事過境遷後，現在回憶起來，也是一段特別的過往。

廖炯志表示，他18歲學吉他到一個程度後，就自告奮勇到民歌西餐廳測試，當時餐廳老闆覺得他可以，就開始幫他排班，成為民歌手駐唱；退伍後則進入到公職，發現周邊許多玩樂器、樂團的朋友，便開始與同好們組團玩音樂。

廖炯志說，他曾與前立委、國會聯絡人、國會助理組樂團，到了這一屆則遇到了黃建賓，彼此一見如故，有所共鳴，當下就約說要組樂團玩音樂；目前他有4個樂團隨機運作，到現在仍與前立委黃淑英一起玩樂團，黃淑英雖然已70多歲，但鼓是越打越好。

樂團 黃建賓 音樂

延伸閱讀

賴總統讚去年台股亮眼 喊話立院總預算盡快審過「要為國家人民設想」

出席法鼓山除夕撞鐘 賴清德喊話立院：盡速通過國防特別預算及總預算

國防預算將列立院開議後最優先案 管碧玲：印太和平鎖鏈看到曙光

韓國瑜提開議後國防預算案列最優先案 林沛祥：尊重 須經黨團共識決

相關新聞

賴總統讚去年台股亮眼 喊話立院總預算盡快審過「要為國家人民設想」

今天是農曆春節大年初一，賴清德總統首場行程前往萬華區艋舺龍山寺參拜發放發財金。賴總統致詞提及台灣去年經濟及台股表現亮眼，...

出席法鼓山除夕撞鐘 賴清德喊話立院：盡速通過國防特別預算及總預算

今天是除夕夜，法鼓山今晚連續第20年，在除夕晚間9時30分以108響鐘聲迎新春。前3響禮由賴清德總統引領祈願。賴清德祈求...

立委黃建賓與立院總務處長熱愛音樂 共組樂團飆歌

國民黨立委黃建賓與立法院總務處長廖炯志都熱愛音樂，兩人合組樂團，曾在立法院尾牙中表演，獲得滿堂彩。談到過往練團的趣事，黃...

國防預算優先審議 綠黨團：國家安全需朝野共承擔

立法院長韓國瑜、副院長江啟臣共同聲明表示，開議後，國防特別預算相關議案將是最優先審議的議案。民進黨立院黨團書記長陳培瑜表...

美議員再喊話：備戰才能守住和平

美國智庫大西洋理事會日前舉行主題為「阻止對台侵略」的座談會，共和黨籍聯邦眾議院美國與中共戰略競爭特別委員會主席穆勒納爾也...

賴除夕祈福 不忘提軍購 蔡蕭共圍爐 感謝軍警消

賴清德總統昨晚出席法鼓山撞鐘祈福，致詞時祈願法華鐘聲永遠傳響，為國家帶來安全繁榮、世界和平與眾生吉祥。他不忘提醒立法院盡...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。