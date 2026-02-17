立委黃建賓與立院總務處長熱愛音樂 共組樂團飆歌

國民黨立委黃建賓與立法院總務處長廖炯志都熱愛音樂，兩人合組樂團，曾在立法院尾牙中表演，獲得滿堂彩。談到過往練團的趣事，黃建賓說，有次民進黨立委打破議場玻璃衝進議場時，他們正在練團，接到消息後彼此看了一眼，就默默收起樂器，衝回立法院因應。

在國會辦公室擺著一台DJ控制器的黃建賓非常熱愛音樂，會彈吉他、貝斯、打爵士鼓，黃建賓受訪表示，小時候就愛聽歌，但沒接觸過樂器，到唸專科時與愛唱歌的學生一起加入口琴社，進而才開始接觸樂器，包括打鼓以及與一同住校的學生學彈吉他；然後就在專科時組了人生的第一個樂團，而他當時負責演奏貝斯，至於為什麼負責貝斯，是因為猜拳猜輸了。

談到跟廖炯志組樂團的過程，黃建賓說，他一開始不認識廖炯志，是當時廖炯志接任立法院總務處長時來拜訪，發現他辦公室有放一把貝斯，就聊到組樂團的事，相互交流過去樂團表演的影片，就相約組團開始練團，就這樣湊起來了。

黃建賓也提到，團員還包括廖炯志孩子的朋友，所以在喜愛的音樂上，出現不同世代的交流，雖然大家年紀有差距，但音樂是沒有距離的，他會推薦他愛的老歌給樂團中的年輕人聽，大家很快就拉近彼此的距離，漸漸有了許多共鳴與話題。

黃建賓說，2025年是非常有挑戰的一年，包括面對到大罷免，以及國會中有許多的碰撞，讓他感受到震撼教育，壓力非常大，所以在練團時，可以專注在自己負責的樂器，將每段旋律練習好，過程可以讓自己暫時不用想太多事，是一個可以穩定心情的時刻，也是種紓壓的方式。

談到與廖炯志練團時發生的趣事，黃建賓說，有次在與廖炯志練團時，是要修財劃法的前一天，結果執政黨立委晚上敲破議場玻璃衝進議場，當時他與廖炯志對看一眼後，就開始收樂器，衝回立法院幫忙；當時真的非常緊急，但事過境遷後，現在回憶起來，也是一段特別的過往。

廖炯志表示，他18歲學吉他到一個程度後，就自告奮勇到民歌西餐廳測試，當時餐廳老闆覺得他可以，就開始幫他排班，成為民歌手駐唱；退伍後則進入到公職，發現周邊許多玩樂器、樂團的朋友，便開始與同好們組團玩音樂。

廖炯志說，他曾與前立委、國會聯絡人、國會助理組樂團，到了這一屆則遇到了黃建賓，彼此一見如故，有所共鳴，當下就約說要組樂團玩音樂；目前他有4個樂團隨機運作，到現在仍與前立委黃淑英一起玩樂團，黃淑英雖然已70多歲，但鼓是越打越好。