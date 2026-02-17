賴總統讚去年台股亮眼 喊話立院總預算盡快審過「要為國家人民設想」
今天是農曆春節大年初一，賴清德總統首場行程前往萬華區艋舺龍山寺參拜發放發財金。賴總統致詞提及台灣去年經濟及台股表現亮眼，今年要在該基礎上繼續努力，他更再度呼籲在野，總預算、國防特別預算應盡快通過，政府才有力量繼續發展、照顧人民，「要為國家、人民設想。」
賴總統表示，他首先一求來年普順，保祐台灣國泰平安，風調雨順；二求保祐台灣四季無災、八節有慶，善男信女出入平安；三求新的一年人民都能馬年行大運，馬上大吉、馬上發財。
賴總統說，今年最重要工作，就是要利用各行各業過去一年打拚、發展經濟成果，繼續拚經濟，去年經濟、股票表現很好，一定要把握基礎繼續發揮下去，呼籲立法院開議盡快通過國家總預算，這樣才能讓經濟更有力量進步，政府才能更有力量照顧人民。
賴總統也強調，國防總預算也應盡快通過，賺再多錢如果沒有國防來保護國家安全也不夠安全，呼籲朝野要為國家、人民設想。
