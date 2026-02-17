林佳龍福斯專訪：台灣不升高衝突 也不屈服中國大陸威脅

中央社／ 台北16日綜合外電報導

外交部長林佳龍接受美國「福斯數位新聞」獨家專訪時表示，台灣不會升高衝突，也不會屈服於中國的威脅，中國顯然已成為麻煩製造者，企圖惡意破壞兩岸現狀，並恐嚇愛好和平的國家。

林佳龍告訴「福斯數位新聞」（Fox News Digital），中國日益加劇的威權擴張主義不僅直接威脅台灣的安全與民主制度，也對印太地區及全球和平與穩定構成重大挑戰。

他提及：「去年6月，（中國）航艦遼寧號與山東號駛出第二島鏈，是中國首次同時派遣兩艘航艦進入西太平洋。」

林佳龍說：「這些事態發展顯示，北京的擴張野心遠遠超出台灣以外的地區，並對印太地區及全球安全與穩定構成日益嚴重的威脅。」

他還說，台灣海峽的和平與穩定對全球安全和繁榮至關重要，全球約90%最先進半導體在台灣生產，約50%的全球商業航運經過台海，台灣感謝美國及其他夥伴抵制中國單方面改變現狀的企圖。

林佳龍提到，台灣在地緣政治、科技與供應鏈中扮演核心角色，使得華府將台海穩定列為優先事項，美國政策制定者知道，台灣的半導體產業及其供應鏈攸關美國經濟安全。

他表示，川普總統第一任與第二任期的政策之間，存在明確的戰略延續性，台灣政府將尋求「以價值為基礎、同盟及經濟外交」等方式與美國協作。

林佳龍談及華府的印太戰略時指出，川普政府與美國國會持續展現對維護印太地區和平與安全的堅定承諾，美國2025年國家安全戰略（NSS）報告中強調此一立場。

他還提及，川普政府近期發布的國家安全戰略凸顯出，台灣在連結東北亞與東南亞戰區之間的地緣政治重要性。

林佳龍表示，台灣正致力推動與美國的貿易再平衡，同時強化人工智慧（AI）方面的戰略合作，川普政府的AI行動計畫（AI Action Plan）強調創新、基礎建設及國際合作對AI發展的重要性。

他指出，台灣當局正簡化台灣企業赴美投資程序，在美中戰略對抗與全球供應鏈重整的背景下，台灣企業體認到在美投資的可觀潛力。

此外，林佳龍還說，台灣感謝美國持續增加的軍事支持，去年12月美國批准對台軍售案，總額達110億美元，並且簽署「台灣保證實施法」（Taiwan Assurance Implementation Act）及2026財政年度「國防授權法」（National Defense Authorization Act），這些措施顯示美國政府兩黨對台灣的堅定支持。

但他也強調，台灣正加快自身國防投資，去年總統賴清德宣布，台灣國防預算2026年將增至占國內生產毛額（GDP）3%以上，並在2030年提升至5%。

