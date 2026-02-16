出席法鼓山除夕撞鐘 賴清德喊話立院：盡速通過國防特別預算及總預算

快訊

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
今天是除夕，法鼓山今晚將連續第20年，於除夕夜晚上9時30分以108響鐘聲迎新春。前3響禮由賴清德總統引領祈願。記者江婉儀／攝影
今天是除夕夜，法鼓山今晚連續第20年，在除夕晚間9時30分以108響鐘聲迎新春。前3響禮由賴清德總統引領祈願。賴清德祈求法華鐘聲為國家帶來安全繁榮，也喊話立法院盡速通過國防特別預算及總預算，讓國家更安全，對人民照顧更加周延。

現場由除夕撞鐘祈福儀式「法華偈」拉開序幕，再由法鼓山方丈和尚果暉法師、副住持果醒法師及賴清德帶領全民祈願，敲響鐘聲前3響。

賴清德致詞表示，法鼓山除夕撞鐘今年滿20年，意義非凡，提醒對於過去的一年反思、反省，為新的一年注入更大的願力跟希望。法鼓山創辦人聖嚴法師曾經開示：「現在最美好、現在最實在、現在最珍貴、現在就是全部。」啟示要把握當下，個人如此，國家也是如此。

賴清德表示，過去一年遭遇過遭遇過丹娜絲颱風，南部有重大的災情；也遭遇過樺加沙颱風，馬太安溪堰塞湖溢平造成重大災情；也在台中出現非洲豬瘟。但是中央跟地方攜手、公私協力，來自全國各地的志工朋友，奮不顧身、爭先恐後的投入各項救災的公益工作，克服了各種難關。

賴清德接著說，即便是在美國對等關稅的壓力之下，百工百業還有全國人民也都在崗位上盡心盡力，在去年的經濟交出一張亮眼的成績單，第四季經濟成長率高達12.86%，全年8.63%，這是一個全民共同努力的成績單。

賴也說，他非常期待全國人民能夠在這一個基礎之上，把握當下，繼續奮鬥、一起努力。也希望立法院，國防特別預算能夠盡速審議通過，讓國家更安全；中央政府總預算能夠盡速審議通過，讓經濟更發展，對人民的照顧能夠更加周延。

賴強調，他還要祈願，慈悲、智慧的法鼓鐘聲能夠永遠傳響，為國人帶來平安健康，為國家帶來安全繁榮，為世界帶來穩定和平。祝每一個國人馬年都能夠行大運。

方丈和尚果暉法師以「知福惜福，生活自豐足；感恩報恩，祥樂滿人間」分享法鼓山的新春祝福，表示所謂的「祥樂豐足」是從自心做起，透過「四福」珍惜資源、愛護大自然，運用「四要」一起實踐淨心淨零，以「四安」安頓身心，以「四它」轉化困境，以「四感」帶動身邊的人，讓生命走向真正的圓滿與豐足。期盼人人運用「心靈環保」來促進家庭和樂、社會和諧、世界和平。

