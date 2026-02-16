聽新聞
影／法鼓山除夕撞鐘108響 賴總統為國祈福迎馬年
賴清德總統晚上出席法鼓山「法鼓山除夕撞鐘．為世界祈福活動」，迎接馬年與2026年，年度主題為「祥樂豐足」。賴清德代表全民祈福，與方丈和尚果暉法師、副住持果醒法師及果品法師共同敲響前3響，祈願「世界和平、眾生吉祥」、「國泰民安、國運昌隆」、「法鼓常響、鐘生幸福」。
賴清德致詞表示，迎接新的一年的到來，法鼓山所舉辦的除夕撞鐘，為全世界祈福，是台灣年度的文化盛事。今年滿 20 年，意義更是非凡。法鼓鐘聲代表慈悲、智慧圓滿，也提醒我們對過去的一年反思、反省，為新的一年注入更大的願力跟希望。我們敬愛的法鼓山創辦人聖嚴法師曾經開示：「現在最美好、現在最實在、現在最珍貴、現在就是全部。」啟示我們要把握當下，個人如此，國家也是如此。
