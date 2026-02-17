快訊

美議員再喊話：備戰才能守住和平

聯合報／ 國際中心／綜合報導

美國智庫大西洋理事會日前舉行主題為「阻止對台侵略」的座談會，共和黨籍聯邦眾議院美國與中共戰略競爭特別委員會主席穆勒納爾也與會。他在會中對台灣喊話：備戰才能守住和平。

對主持人提到，在台灣立法院對國防特別預算進行激烈的政治攻防下，美國國會應如何協助台灣強化嚇阻時，穆勒納爾指稱，美國開國元勳華盛頓說，想維持和平，最好的方式就是備戰。穆勒納爾希望台灣人民以如此思維及心態看待局勢；台灣已普遍願意增加國防支出，但此一共識仍需擴大。

穆勒納爾聲稱，美國國會有必要讓台灣採購、且美方承諾交付的彈藥按時送達，並確保這些是能真正協助台灣自我防衛的適合彈藥。該目標涉及美國國防工業基礎，是全面的挑戰，「但我認為，需給予台灣特別的考量」。

穆勒納爾以烏俄剛開戰時為例，幾乎沒人相信烏克蘭能撐過幾周，但烏方做到了，「我也希望在台灣身上見到同樣的決心」。

穆勒納爾表示，「若我們看向台灣，或許也有相當多的人，和烏俄戰爭前夕的烏克蘭人一樣，其實不確定（戰爭）那樣的事是否會發生，或對此抱持懷疑態度」。

美國總統川普第二任的國防戰略（ＮＤＳ）對台灣隻字未提，穆勒納爾主張，此次ＮＤＳ旨在不讓任一實體主宰「第一島鏈」，強調要在包括台灣的第一島鏈建立強力拒止型防禦；這已很清楚地說明用意與美國的戰略優先事項。

眾議院 議員 共和黨 軍購

