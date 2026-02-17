軍購審議 李文忠籲「國防部要嚴謹」

國防部去年爆發戰備水每瓶一百二十元、指揮所座椅一張五萬元的新聞，退輔會前副主委李文忠透露，據內部人員告訴他，原因是國防經費大幅增加，上級給三倍錢，下面就直接將採購數字乘以三。此事聽起來匪夷所思，但此事不會被追究，這種包庇文化只會讓低級錯誤繼續下去。

李文忠昨表示，新年是國人團圓的日子，感謝國軍將士戍守前線後方，特別是空中飛行員、艦上船員不分晝夜守護我們平安。

對於一月六日失事的F十六飛行員及機骸至今仍未打撈，李文忠說，「他的家人情何以堪？」許多真相必須等尋獲黑盒子才能判斷，目前只能就已知的事實評論。已知的事實是：一、失事前飛行員提到ＭＭＣ模組化任務電腦故障，可能造成空間迷向。二、飛行員三次喊跳傘，但不知道是否成功彈跳。三、飛機上尚未安裝自動防撞地系統。四、空勤防寒飛行衣今年三月才會配發。

李文忠表示，第三點是難以理解的。自動防撞地系統是在降低飛行員因失去意識、空間迷向或操作失誤導致飛行撞地撞海事故，也就是系統自動接管飛控，二○一四年起安裝在美軍F十六機隊服役，至今已挽救十餘名飛行員性命。鑑於我F十六失事率遠超過美軍，何以延遲至今，該有合理的解釋，國防部說過的解釋能服人嗎？

他並表示，第四點是難以接受的。這不是基本配備嗎？按理說，飛行員身上一定有防寒衣，但新式防寒衣補給竟有空窗期，該當何罪？我們擔心的是，國防經費長期不足，軍方只好便宜行事，只買主要載台裝備，不重視完整系統，後遺症豈止失事率而已。

李文忠表示，國軍軍官素質很好，但礙於軍中Yesman文化，陋習太多。去年爆發瓶裝水每瓶一百廿元、指揮所座椅五萬元事件，內部人員告訴他原因是國防經費大增，上級給三倍錢，下面就把採購數字乘以三，聽起來匪夷所思，重點在於國防部會不會追究？他認為一定不會，所以這樣的包庇文化、低級錯誤只會繼續。

李文忠表示，立院下會期開審國防特別預算，政府及國防部的態度要愈嚴謹、愈縝密，才能說服國人。他也提出以「是否符合防衛構想優先」，以及「不對稱邏輯」作為預算增減的根據，獲得軍事社群許多朋友的支持，希望朝野都能尊重軍事專業的嚴格審查。