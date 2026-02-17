國防預算優先審議 綠黨團：國家安全需朝野共承擔

立法院長韓國瑜、副院長江啟臣共同聲明表示，開議後，國防特別預算相關議案將是最優先審議的議案。民進黨立院黨團書記長陳培瑜表示，韓國瑜已清楚認知國家安全需要長期穩定的支持，需要朝野共同承擔責任，呼籲在野黨以人民整體利益為優先。國民黨立院黨團書記長林沛祥則強調黨團是共識決，須先經過黨團大會後才能做出決定。

韓國瑜、江啟臣昨針對國防特別預算條例共同聲明表示，立法院一定會在符合國家國防需求以及回應民意期待下，充分討論並審慎審議相關議案。這樣的過程不僅符合民主程序，更有助於凝聚台灣社會對國防預算的共識。

陳培瑜說，韓國瑜已經清楚認知到，國家安全需要長期穩定的支持，也需要朝野共同承擔的責任。因為，面對近期的政治爭議，社會更需要冷靜、理性的討論。台灣所處的國際與區域環境相當複雜，國安與整體防衛能力的強化，本來就是政府長期且持續的重要責任。相關議題應該回到事實基礎與制度運作來檢視，讓公共討論維持穩定與專業。

陳培瑜表示，國防預算的推動，關係到自我防衛能力、社會安心感，以及國際對台灣安全承諾的信任基礎。當外部情勢仍充滿不確定性，穩定投入防衛建設，有助於維持區域和平與台灣社會的正常運作。這也是多數民主國家共同採取的務實方向。

陳培瑜強調，誠懇呼籲在野黨，在涉及國家安全與國防預算的議題上，能以人民整體利益為優先，延續過去朝野在關鍵國安事項上的理性合作。讓國家安全政策穩定推進，對台灣社會、產業信心及國際信賴都具有正面意義。