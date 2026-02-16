快訊

回應美議員致函 韓國瑜聲明：國防預算列立院最優先案

聯合報／ 記者屈彥辰／台北報導
日前美國聯邦參、眾議員針對我國國防預算，致函立法院長韓國瑜、主要政黨領袖關切。韓國瑜與立法院副院長江啟臣共同聲明，立法院開議後，國防特別預算相關議案將會是最優先審議的議案。圖／聯合報資料照 許正宏

立法院長韓國瑜與副院長江啟臣昨天發表共同聲明指出，立院開議後，國防特別預算相關議案將會是最優先審議的議案。

聲明表示，針對國防特別預算條例，會積極協助各黨團間的溝通與協調，營造理性對話的環境，立院一定會在符合國家國防需求以及回應民意期待下，充分討論並審慎審議相關議案。這樣的過程不僅符合民主程序，更有助於凝聚社會對國防預算的共識。

美國跨黨派聯邦參、眾議員上周致函韓國瑜等我國政治領袖，關切立法院審議國防預算進度，盼台灣朝野支持足以因應當前形勢、展現自我防衛意志的經費；美國會議員同時承諾解決軍售台灣交付延宕的問題。

韓：台灣身處複雜地緣政治

韓國瑜與江啟臣昨發布共同聲明回應美國會議員來函，聲明指台美友好建立在共享民主價值及共同維護印太地區和平穩定的承諾，是雙方關係的重要基礎，立法院珍惜且重視台美緊密的合作關係以及美國國會對台灣的堅定支持。

韓國瑜說，台灣身處複雜地緣政治環境，他及江一向關注我國的國防、外交及僑務工作，並高度重視國防、安全與經濟合作議題，期盼透過台灣自身的努力以及與夥伴國家的合作，共同維護台海及區域的和平、穩定與繁榮。

韓國瑜和江啟臣表示，他們代表的是由國民黨、民眾黨、民進黨及無黨籍立法委員共同組成的多元國會，民主社會中存在不同意見，並透過理性辯論達成共識，是民主制度的成熟表現。「我們也希望向美國國會友人表達，台灣的立法委員與各位一樣，懷抱對國家的熱愛與責任感。」

立院：我國有自我防衛決心

韓國瑜說，無論黨派立場為何，大家對於守護國家、強化自我防衛能力、確保國家安全、社會安定與經濟繁榮的決心，絕對一致且堅定。立法院作為國家最高民意機關，會堅持在公開、透明及符合法治的程序下，審議各項議案及達成跨黨派的共識，透過理性思辨與國會參與更將有助於提升國防政策的社會支持。立院開議後，國防特別預算相關議案會是最優先審議的議案，相信在各政黨的努力下能看到進展。台灣有自我防衛的決心，也一向致力維護台海與區域的和平與穩定。立法院肩負全國兩千三百萬民意的託付，會克盡職責，為國家的安全、發展與繁榮努力。

聲明總結，「我們珍惜與美國國會之間開放且坦率的互動交流，相當重視各位的意見，我們將以嚴肅而堅定的態度在台灣安全，以及維護印太地區的和平與穩定作出負責任的貢獻。」

藍營：須經黨團取得共識決

針對韓國瑜的聲明，國民黨立院黨團書記長林沛祥昨天表示尊重，他表示黨團是共識決，須先經過黨團大會後才能做出決定。

