影／新年盼國家安康 朱立倫揮毫祝「躍馬新生」、「智韜經略開太平」

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
今為農曆春節的除夕，今年逢馬年，國民黨前主席朱立倫揮毫祝福台灣民眾「躍馬新生」。圖／翻攝自朱立倫辦公室提供影片
今為農曆春節的除夕，今年也適逢馬年，國民黨前主席朱立倫揮毫祝福台灣民眾「躍馬新生」。朱立倫一寫完，即把作品拿給其辦公室同仁欣賞，迫不及待想得到讚美。

為表祝福，國民黨前發言人楊智伃同拿起毛筆，準備寫下馬年賀語。朱立倫這時看了，就說「看拿筆就知道⋯⋯」，楊智伃疑問「怎樣？」朱立倫大笑後，趕忙說「好看啦！」令楊智伃也大笑。

楊智伃以「馬到成功」四字，祝福台灣民眾迎馬年，她稱朱立倫為「老師」，表示「老師過年很寬容」。朱立倫也感嘆說，大家願意寫就好。

朱立倫加碼再揮毫，寫下「智韜經略開太平」，說明「智韜經略」是指國家之意。楊智伃補充說，國家要安康太平。最後，朱立倫與楊智伃、桃園市議員凌濤一起祝賀，「智韜經略開太平，馬到成功展新生」。

