快訊

自行車教父劉金標辭世 巨大：他讓台灣自行車產業被真正看見

廖峻3度中風…財務問題對簿公堂 兒嘆「去年太多鳥事」：能團聚就好

「外星人是真的 」歐巴馬：我沒見過 也不在51區

難忘農曆年間與母親法國獨旅 吳思瑤至今滿滿感動

中央社／ 台北16日電
民進黨立委吳思瑤。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委吳思瑤。圖／聯合報系資料照片

很多人心中都有一頓未必是美味菜餚、卻讓自己難忘的年夜飯。10多年前的農曆年間，時任台北市議員的民進黨立委吳思瑤母親2人展開一趟法國之旅，她回憶，難忘的不是異鄉過年的新奇，「而是我覺得自己真的長大了」。

與母親情同姊妹的吳思瑤，心中一直有個想要完成的夢想，就是安排一場與母親2人的自助旅行。只不過，大學畢業後隨即投身政治工作，尤其2006年當選台北市議員後，陪伴家人的時間更少，遑論有機會能出國。

吳思瑤表示，隨著順利連任、自己也逐漸適應公職作息，知道不能再等了，無論如何都要排除萬難帶母親出國，最好的時機就是農曆過年

熱愛歐洲與建築的吳思瑤，毫不猶豫地選了法國做目的地，接下來是說服家人，並順利取得包括父親在內的家人贊同。唯一的難題，是她的旅伴「母親」。

吳思瑤回憶，由於家庭成員會有兩人不在台灣過年，母親當時很過意不去、內心總是放不下，最終在家人滿心祝福與耐心說服下，這趟行程終於成行。

過往家裡大小事物都是母親一手張羅，吳思瑤對這趟法國之旅的路線、機票、食宿及費用等一手包辦；她談及當時的心境，「我終於有能力做到了」。

歷經十多個小時長途飛行，飛機降落法國戴高樂機場。相較自己擁有豐富旅遊經驗且深諳英語及西班牙語，吳思瑤透露，當時瞥見走出空橋的母親，眼神流露些許緊張，她立刻伸手緊握著母親，試著緩解母親的不安。

「母親的手其實好小」，吳思瑤笑著說，母親在她心中一直都是個偉大存在，只要有母親在、就讓人很放心。她當下意識到，如今兩人角色互換，此後的旅程中，無時無刻挽著母親的手，就像媽媽深怕小孩子走丟一樣。

那年是首次在異鄉過年，除夕當晚，吳思瑤的母親吃不慣歐洲食物，兩人挑選一家位在巴黎的中餐館。吳思瑤提到，這頓異鄉年夜飯的菜餚很一般，但她心中卻有無比的感動，無論是心境與心態，覺得自己蛻變了、跨過了一道坎，有能力回報，「我長大了！」

此後，吳思瑤每年都會排除萬難，安排一趟只屬於她與母親的兩人獨旅，直到現在，每次回想起當初那一趟巴黎之旅，吳思瑤心裡仍是滿滿的感動。

母親 吳思瑤 農曆過年

延伸閱讀

吳思瑤：立院審議ART不能變更內容 盼在野理性監督

綠營台北市長布局卡關 他點名鄭文燦讚「最強母雞」盼帶動整體選情

李貞秀赴陸委會淚訴「早除戶籍」 吳思瑤：我最大立委再+1

王世堅稱高金素梅是台灣派 吳思瑤舉三例：覺得她不是

相關新聞

蕭美琴初一來南投參香 賴總統初二跟著到 發送限量福袋

迎接丙午馬年，賴清德總統、副總統蕭美琴將從大年初一到初三前往全台各地廟宇參香祈福；南投縣部分，蕭美琴將在明天初一到草屯永...

柯文哲除夕拜年發紅包袋 曝春節連假規畫 香客喊「阿北加油」

除夕搶先拜年，民眾黨創黨主席柯文哲偕新竹黨部主委邱臣遠等基層團隊，今天一早前往新竹縣湖口顯聖宮及新豐鳳蓮宮參拜，祈求國泰...

影／新年盼國家安康 朱立倫揮毫祝「躍馬新生」、「智韜經略開太平」

今為農曆春節的除夕，今年也適逢馬年，國民黨前主席朱立倫揮毫祝福台灣民眾「躍馬新生」。朱立倫一寫完，即把作品拿給其辦公室同...

難忘農曆年間與母親法國獨旅 吳思瑤至今滿滿感動

很多人心中都有一頓未必是美味菜餚、卻讓自己難忘的年夜飯。10多年前的農曆年間，時任台北市議員的民進黨立委吳思瑤與母親2人...

民進黨青年局與日交流 啦啦隊女孩峮峮成為續攤熱議題

自民黨青年局熱愛與台灣交流，民進黨2025年4月成立青年局，建立與包含自民黨在內的日本各政黨對話管道。民進黨青年局副局長張雅琳分享，大家會聊資訊戰、假訊息等議題，聊到火熱，日本議員揪團續攤，還意外解鎖台日交流關鍵字—啦啦隊女孩峮峮。

藍民代下廚挑戰烹飪年菜 謝龍介當評審扛善後工作

今為農曆新年除夕。在除夕前夕，國民黨立委謝龍介攜手立委陳菁徽、台北市議員鍾沛君、柳采葳，共同挑戰親自下廚準備除夕年菜，4...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。