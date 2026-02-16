內政部推台灣宗教文化地圖 輕鬆規劃開運走春行程

快訊

中央社／ 台北16日電

今年春節連假長達9天，內政部表示，規劃祈福旅遊的民眾可參考內政部建置的「台灣宗教文化地圖」網站，結合台灣宗教百景以及台灣宗教文化資產等資訊，可作為馬年開運旅遊指南，提供多元走春路線。

內政部今天發布新聞稿表示，台灣多元宗教文化與民眾生活緊密相連，走春祈福更是重要年俗之一。透過「台灣宗教文化地圖」網站，可依照地區、宗教類型或旅遊興趣，輕鬆規劃專屬行程，瀏覽收錄於台灣宗教百景及台灣宗教文化資產中的特色景點與活動資訊。

內政部指出，偏好傳統信仰的民眾，可走訪香火鼎盛、信仰傳承悠久的寺廟，體驗各具特色的祈福儀式；喜愛建築與人文景觀的旅人，則可安排造訪風格獨具的教堂與宗教建築，感受宗教藝術與歷史交織的魅力；而熱愛節慶氛圍的民眾，春節與元宵期間全台各地舉辦的宗教慶典與民俗活動，更是精彩可期。

內政部強調，台灣宗教百景涵蓋建築、祭典及活動，充分展現宗教與在地文化、歷史及自然環境的融合，為了將多元豐富的宗教文化行銷全世界，今年將加強推廣台灣Temple Stay宗教沉浸式旅遊，結合寺院住宿、宗教儀式、文化導覽及心靈體驗等內容，更深入體驗台灣宗教文化之美。

內政部提醒，宗教旅遊除享受宗教文化與自然景觀外，也應秉持敬天愛物、尊重信仰與在地生活的精神，落實環保祭祀、降低噪音干擾，並遵守各宗教場所相關規範。詳情請見「台灣宗教文化地圖」網站

內政部 文化資產 地圖

