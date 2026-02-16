農青大使端年菜向林佳龍拜年 谷立言、片山和之來加菜

快訊

中央社／ 台北16日電
外交部長林佳龍（中）在外交部擺桌請團圓飯，美國在台協會（AIT）處長谷立言（左）和日本台灣交流協會代表片山和之（右）出席，片山和之帶3種日本新年會吃的日式年糕。圖／中央社
農業青年大使日前帶著親手做的年菜向外交部長林佳龍拜年，美國在台協會（AIT）處長谷立言和日本台北交流協會代表片山和之也出席，還準備家鄉味來加菜，期望新年台美日友好，也祝福台灣民眾新年快樂。

農業青年大使向林佳龍拜年，帶的「台灣味」不僅是以親手栽種的農作物入菜，也親自烹調端上桌，連麻糬都是現搗。

農青代表葉佳欣來自桃園茶廠，特地帶「茶韻東坡富貴肉」以茶葉入菜，農青陳廷瑋則是帶「檸香胡椒躍鮮蝦」，結合自己種的檸檬和自己養殖的蝦，也有農青將自家種的草莓、百香果、仙草等入菜。

林佳龍說，台灣人到了過年時候，都會把最好的心意跟祝福透過團圓飯分享給家人和親友，今年很開心能邀請谷立言（Raymond Greene）和片山和之，美日台一起吃團圓飯。

片山和之帶著日本新年會吃的3種年糕，分別將黃豆粉年糕和海邊燒送給谷立言和林佳龍，最後幽默地迅速將年糕紅豆湯放到自己面前，深怕搶走一般，展現玩味、親和的一面。

片山和之說，日本在明治維新後過陽曆年1月1日，會吃過年前就準備好的新年冷菜「御節料理」，讓辛苦一年的主婦休息；另外也會吃象徵祝福、長壽的蕎麥麵，而日式年糕則是有上天的力量，同樣是祈求長壽。

谷立言則說，美國人是在感恩節、耶誕節與家人團聚，新年多是和朋友一起過，所以他帶來美國起司等零食，以及有「美國威士忌」之稱的波本酒，巴頓波本酒來自肯塔基州，常跟當地的賽馬聯想在一起，因此瓶蓋就是一匹奔騰的馬。另外他也帶「宇宙脆」（Cosmic Crisp）蘋果，還打趣地說，「不知道跟日本蘋果比起來怎麼樣？」

被問及最愛哪一道，林佳龍讚「東坡肉是過年時媽媽的滋味，幸福的滋味」，片山和之也附議「富貴東坡肉」。谷立言則說，每一道都好吃，但要選的話是「檸香胡椒躍鮮蝦」，蝦子很脆、口味平衡。

農業青年大使們最後展現拚外交的精神，特別請書法家客製化3幅春聯，「農邦外交 神馬龍有」送給林佳龍，「美台友好 馬力全開」給谷立言，片山和之則是「日台友達 熊馬吉」，期望台美日三國關係堅實。

谷立言 林佳龍

