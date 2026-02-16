蕭美琴初一來南投參香 賴總統初二跟著到 發送限量福袋

快訊

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
圖為賴清德總統7日到南投市福順宮參香祈福。圖／民眾提供
圖為賴清德總統7日到南投市福順宮參香祈福。圖／民眾提供

迎接丙午馬年，賴清德總統、副總統蕭美琴將從大年初一到初三前往全台各地廟宇參香祈福；南投縣部分，蕭美琴將在明天初一到草屯永和宮，賴清德總統則在周三初二前往竹山天心寶宮，兩人將與民眾互動，發送限量1元福袋。

每逢新春年節，正副總統都會到各地廟宇參香祈福，幾乎是全台本島跑透透，綜觀今年賴清德總統、蕭美琴2人在中部地區拜年行程，蕭美琴明天大年初一前往台中霧峰南天宮、南投草屯永和宮、彰化埤腳五通宮、彰化南瑤宮、台中大雅永興宮。

賴清德總統在中部行程更是滿滿滿，後天初二要從高雄驅車北上，下午到雲林虎尾福安宮、石榴班長和宮、南投竹山天心寶宮；周四初三上午到彰化天后宮、台中龍井永順宮、台中元保宮，之後再北上趕往桃竹苗地區繼續拜廟行程。

而在南投縣部分，蕭美琴將在明天上午9時55分到草屯永和宮（中和路57之1號）參拜祈福，賴清德則在周三下午4時10分到竹山天心寶宮（仙公巷20號）參香祈福，兩人都會與民眾互動並發送限量1元福袋。

副總統蕭美琴將大年初一到初三前往全台各地廟宇參香祈福。圖／取自蕭美琴臉書粉絲專頁
副總統蕭美琴將大年初一到初三前往全台各地廟宇參香祈福。圖／取自蕭美琴臉書粉絲專頁
賴清德總統從大年初一到初三前往全台各地廟宇參香祈福。圖／取自賴清德臉書粉絲專頁
賴清德總統從大年初一到初三前往全台各地廟宇參香祈福。圖／取自賴清德臉書粉絲專頁

南投縣 賴清德 蕭美琴

