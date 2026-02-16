快訊

柯文哲除夕拜年發紅包袋 曝春節連假規畫 香客喊「阿北加油」

聯合報／ 記者吳傑沐／新竹即時報導
柯文哲（中）今早在新竹黨部主委邱臣遠的陪同下，偕同多位竹縣地方民代與候選人，先後前往湖口顯聖宮及新豐鳳蓮宮參拜，祈求國泰民安、地方繁榮。圖／民眾黨提供
柯文哲（中）今早在新竹黨部主委邱臣遠的陪同下，偕同多位竹縣地方民代與候選人，先後前往湖口顯聖宮及新豐鳳蓮宮參拜，祈求國泰民安、地方繁榮。圖／民眾黨提供

除夕搶先拜年，民眾黨創黨主席柯文哲新竹黨部主委邱臣遠等基層團隊，今天一早前往新竹縣湖口顯聖宮及新豐鳳蓮宮參拜，祈求國泰民安、地方繁榮；一行人也轉往當地傳統市場向民眾拜年、發送新年紅包袋，面對民眾合照、簽名要求，柯文哲來者不拒，並表示，「平安就是最大的幸福」。

今天是農曆除夕，柯文哲展開新春祈福行程，特別選在歲末年終之際深耕新竹，在邱臣遠的陪同下，偕同新豐鄉議員候選人徐勝凌、湖口鄉議員候選人陳岫玫、竹東議員候選人鍾心渝、竹北市民代表游雅婷、竹北市民代表候選人李心然、以及新豐鄉代表候選人吳燕瑩等多位地方民代與候選人，先後前往湖口顯聖宮及新豐鳳蓮宮參拜，祈求國泰民安、地方繁榮。

柯文哲一早抵達湖口顯聖宮及新豐鳳蓮宮，隨即受到大批支持者與香客的熱烈歡迎，現場「阿北加油」聲不斷，柯也逐一與支持者合照、簽名。隨後，一行人轉往當地傳統市場，向忙著採辦年貨的攤商與鄉親拜年，並發放民眾黨特製的新年紅包袋，熱情民眾紛紛上前索取並高喊「阿北新年快樂」。

邱臣遠表示，新竹是民眾黨深耕的重要據點，今天看到湖口、新豐及竹北、竹東各區鄉親的熱情，不僅是對創黨主席柯文哲的認同，更是對現場多位優秀參選人的肯定，全體團隊將秉持務實精神，在新的一年持續為新竹縣民服務。

柯文哲則表示，新的一年希望「一切平安、一切幸福、一切順利」；因為母親在新竹家中，白天能跑行程與鄉親互動，晚上則會返家陪母親吃年夜飯，除夕到初二的活動範圍都會以「家」為中心運作。

面對熱情民眾，柯文哲也逐一與支持者合照、簽名。圖／民眾黨提供
面對熱情民眾，柯文哲也逐一與支持者合照、簽名。圖／民眾黨提供

新竹 柯文哲 邱臣遠

柯文哲除夕拜年發紅包袋 曝春節連假規畫 香客喊「阿北加油」

除夕搶先拜年，民眾黨創黨主席柯文哲偕新竹黨部主委邱臣遠等基層團隊，今天一早前往新竹縣湖口顯聖宮及新豐鳳蓮宮參拜，祈求國泰...

